Zehn Jahre Woodstockenweiler: Das ist am Jubiläumsfestival geplant

Das Woodstockenweiler Festival feiert 2022 sein zehnjähriges Bestehen. Was dieses Jahr beim Open Air in Hergensweiler alles neu ist.

28.05.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Zum zehnten Mal veranstaltet der Kulturverein Woodstockenweiler am 25. Juni 2022, ab 12 Uhr sein Festival auf der grünen Wiese am Waldrand in Hergensweiler. Nicht mehr unterhalb des ehemaligen Gasthof Lanz, sondern ein paar Meter weiter, „gleich ums Eck“ auf der anderen Seite der Bundesstraße. Und auch sonst gibt es viel Neues für die ganze Familie.

2020 legte der Verein eine pandemiebedingte Zwangspause ein, 2021 rief er, als positives Zeichen für die Kultur, das „Woodstockenweilerchen“ aus – das trotz und mit Abstandsregeln und sonstigen Beschränkungen gelungen war.

Woodstockenweiler 2022 an neuem Standort in Hergensweiler

Die Pandemie sei auch der Grund dafür gewesen, den Standort zu ändern. „Wir mussten im Oktober entscheiden, ob wir das Woodstockenweiler Festival dieses Jahr machen oder nicht. Deshalb haben wir uns für das viel größere Gelände entschieden, auf dem wir mit 3000 Leuten planen – damit alle rein dürfen, die mit uns feiern wollen, und auf dem wir Abstandsregeln mühelos einhalten können, wenn es welche geben sollte. Denn es ist locker für über 20.000 Leute ausreichend“, sagt Daniel Knapp, der 2012 mit Benny Spähn und Matze Kleebusch gemeinsam das erste Woodstockenweiler erfunden hat.

So gibt es also am Samstag, 25. Juni, ab 12 Uhr, ein ausgewachsenes Woodstockenweiler Festival. Das neue Areal sei aus mehreren Gründen gut geeignet: seine Größe, die Geländebeschaffenheit mit zwei Terrassen am Waldrand, die bessere Parksituation und die einfachere Zufahrt. „Es ist perfekt“, sagt Benny Spähn und schwärmt, „du sitzt mit vollem Überblick am Hang und schaust zu, wie hinter Neuravensburg die Sonne untergeht.“ Zu dieser Zeit werden wahrscheinlich gerade „Django 3000“ die Bühne rocken. Die Band ist einer der Headliner des Festivals und spielt Bayrisch-Balkan-Gypsy-Disco. Ihr Lied „Heidi“ wurde auf YouTube schon an die 2,8 Millionen Mal geklickt. „Wir haben zwar mit Django 3000 und Jamaram zwei absolute Größen, aber alle 14 Bands und Künstler sind erste Wahl. Wir haben keine Lückenfüller“, betont Spähn. „Wer früher kommt, erlebt mehr. 14 Stunden lang. Es gibt kein Vorprogramm“, sagt er.

Woodstockenweiler 2022: Diese Bands spielen auf dem Festival

Es gibt auch kaum eine Pause, weil zwei Bühnen bespielt werden. Wird die große umgebaut, geht es auf der Woodstockenweilerchen-Bühne weiter.

Mit der Teenie-Rockband „Stromausfall“ eröffnen Lokalmatadoren das Festival. Mit „The Kiss’n’Kills“ geht es weiter und bereits nachmittags spielt die Ska-Kultband Moskovskaya, die schon Bob Geldorf begleitet hat. Zum zehnten Woodstockenweiler treten auch Künstler erneut auf, „die wir sehr ins Herz geschlossen haben“, sagt Knapp und zählt den Kanadier Adam Wendler auf, und „The Magic Mumble Jumble.“ Es sei eine unglaubliche Bandbreite an Musikstilen am Start. Die Vorarlberger Rockband „The Weight“ habe den Austrian Music Award gewonnen und spiele Maximum Rock ‘n Roll.

Harry Marte & Little Prayers kommt ebenfalls aus Österreich. Er höre sich an wie Bob Dylan. „Und dass nach Mitternacht Selfish Murphy auftreten, eine rumänische Irish Folk Band aus Transsilvanien, mit Flöte und allem Drum und Dran, das können wir selbst kaum fassen. Sie sind unser Überraschungsei, wir haben sie noch nicht live gehört, aber wir wollten sie unbedingt haben.“ Spähn bekommt beim Schwärmen glänzende Augen. Rund 500 Bands hätten sich bei ihnen für das Festival beworben.

Fußballplatz, Hüpfburg und mehr: Das ist beim Woodstockenweiler sonst noch geboten

Zur Musik bietet das Woodstockenweiler Festival ein buntes Programm für die ganze Familie: Der Outdoor- und Spaßbereich heißt Woodys Wiese. Hier gibt es den Festival-Mitmachzirkus, „Moskito“,einen Fußball-Court, ein Volleyball-Feld, eine Hüpfburg, ein Bastelzelt und vieles mehr.

Essen und Trinken werde immer regionaler, das ganze Festival immer nachhaltiger, sagen Spähn und Knapp. Deshalb gibt es auch wieder einen Bus-Shuttle, der die Festivalbesucher aus Lindenberg, Wangen und Lindau gratis zum Woodstockenweiler und bis nachts um 2 Uhr sicher wieder nach Hause bringt.