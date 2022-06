Yogalehrerin aus Scheidegg: „Wer atmen kann, kann auch Yoga machen“

Yogalehrerin Christina Nußbaumer will mit ihrem „Sonntags-Yoga“ einen unkomplizierten Einstieg bieten. Mitmachen kann jeder, unabhängig vom Alter oder Können.

11.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Verbindung zu sich selber aufbauen, zum eigenen Körper, zum Geist, das „Draußen“ ausblenden, Zeit für sich nehmen, zur Ruhe kommen, innere Erfahrungen machen: Für Christina Nußbaumer hat Yoga viele Bedeutungen. Wichtig sei ihr aber vor allem eines: Unkompliziert soll der Sport sein – und Spaß machen. Das will die Scheideggerin jedem Interessierten nahebringen und veranstaltet als Einstieg in den Sport diesen Sommer zweimal im Monat „Sonntags-Yoga“ für einen guten Zweck im Theatron in Scheidegg. Wir haben alle wichtigen Fragen und Antworten dazu zusammengefasst.

Was ist Yoga überhaupt?

Yoga ist ursprünglich eine aus Asien stammende philosophische Lehre, zu der eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen zählen. Es gibt verschiedene Formen des Yogas, oft mit einer eigenen Philosophie und Praxis dahinter. In unserem Kulturraum werden unter Yoga üblicherweise nur die verschiedenen körperlichen und gymnastischen Übungen – die sogenannten Asanas oder Yogasanas verstanden. Auch Christina Nußbaumer will sich in ihrem „Sonntags-Yoga“ auf solche Übungen beschränken: „Es ist nichts esoterisches oder mit Glauben behaftetes dabei.“ Natürlich sei ein Ziel, „innere Erfahrungen“ zu machen. Aber die können der Yogalehrerin zufolge auch „nur“ sein, dass man sich danach besser, beweglicher, leichter fühlt oder Schmerzen vorbeugen kann. „Yoga ist für jeden auch etwas anderes.“

Was bietet das „Sonntags-Yoga“ in Scheidegg?

Christina Nußbaumer will in diesen Stunden „klassisches Hatha-Yoga“ bieten und sich an den Teilnehmern orientieren. Sie baut die Übungen also intuitiv auf, je nachdem, was gerade passe. Mit dabei sind Atemübungen, Mobilisation und körperliche Ertüchtigung. „Eine bunte Mischung. Jeder kann und soll nur das tun, was ihm guttut. Ich will die Teilnehmer vielleicht fordern, aber nicht überfordern. Es geht einfach darum, Bewegung im Freien zu haben.“

Für wen ist das Sonntags-Yoga geeignet?

Die Stunden sind für jeden geeignet: „Wer atmen und sich bewegen kann, kann auch Yoga machen“, ist die Trainerin überzeugt und will alle ansprechen – egal wie alt, egal woher und egal wie sportlich oder gelenkig. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Christina Nußbaumer kann jede Übung an die individuellen Bedürfnisse jeden Teilnehmers anpassen. „Es gibt immer Alternativen, wenn eine bestimmte Stellung nicht geht.“ Wichtig sei nur, es zu probieren, in einem „ungezwungenen Rahmen“ mit Yoga in Berührung zu kommen.

Yogalehrerin Christina Nußbaumer aus Scheidegg bietet im Theatron in Scheidegg Yoga-Stunden an. Bild: Hedwig Kursawe

Für welchen Zweck werden die Spenden verwendet?

Die Teilnahme am „Sonntags-Yoga“ ist auf Spendenbasis. Die Einnahmen gehen vollständig und zu gleichen Teilen an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und an die Organisation „The Human League“. Nußbaumer will damit „zwei Gruppen begünstigen, die sich selber kein Gehör verschaffen: Kinder und Tiere“. Ihr sei es zum einen ein „Herzensthema“ das Kinderhospiz zu unterstützen. Sie hat durch Schicksalsschläge aus dem Bekanntenkreis selber erfahren, welch „wunderschöne Sachen“ das Hospiz bieten kann: „Beistand, Ablenkung und auch Freude“ – auch wenn der Tod an sich mit Trauer verbunden ist. „Wenn man ein eigenes Kind hat, sieht man das auch mit anderen Augen“, sagt die Mutter einer Tochter. Auf der anderen Seite will sie sich für den Tierschutz einsetzen. „The Human League“ hat es sich nach eigenen Worten zum Ziel gesetzt, „den Missbrauch von Tieren, die zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden, zu beenden“. Mit ihren Kampagnen will die amerikanische Organisation auf die Lebensmittelindustrie und Politik einwirken, um „besonders grausamen Haltungspraktiken“ ein Ende zu setzen.

Was muss ich zu einer Yoga-Stunde mitnehmen?

„Das ist das Schöne am Yoga: Man braucht nichts außer einer Matte“, sagt Nußbaumer. Natürlich empfehle es sich, bequeme und dehnbare Kleidung zu tragen und auf Zwiebellook zu setzen, da das Training im Freien stattfindet. Wer möchte, könne sich für die Entspannungsübung am Ende der Stunde eine Decke mitbringen, damit man nicht friert.

Yoga im Freien: Was passiert bei Regen?

Wenn das Wetter eine Stunde draußen nicht zulässt, findet das Yoga im Mehrzweckraum im Untergeschoss des Kurhauses statt. Er bietet wie das Theatron genügend Platz. Bis zu 40 Sportler könne Nußbaumer dort unterrichten. Bei der Auftaktveranstaltung des „Sonntags-Yoga“ im Mai waren 22 Männer und Frauen dabei.

Yoga in Scheidegg: Infos zu Terminen und Anmeldung