Zahl der Corona-Patienten steigt: Oberschwabenklinik schränkt Besuche ein

Die Einschränkung betrifft auch das Krankenhaus Wangen. Die Oberschwabenklinik muss immer mehr Corona-Patienten versorgen. Einige davon liegen sogar auf der Intensivstation.

28.10.2021

Die Oberschwabenklinik reagiert auf die deutlich gestiegene Zahl der Corona-Patienten mit einer erneuten Einschränkung der Möglichkeiten für Krankenbesuche. Ab Samstag (30. Oktober) ist in allen Einrichtungen der Oberschwabenklinik pro Patient nur noch eine Besuchsperson für maximal eine Stunde in der Zeit von 14 bis 17 Uhr erlaubt. Das gilt auch für das Krankenhaus in Wangen.

Im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg sind nach Angaben der Klinik abweichend von den üblichen Besuchszeiten am Freitag Krankenbesuche von 13 bis 16 Uhr gestattet.

Für alle Besucher gilt unverändert die Pflicht Kontaktdaten anzugeben sowie die 3G-Regel, sofern die aktuelle Landesverordnung von Baden-Württemberg nichts anderes bestimmt. Getestete Besucher sollten den Nachweis über den negativen Test bereits in die Klinik mitbringen.

Ausnahmen zum Beispiel für werdende Väter

Um Härten abzufedern, gibt es wieder einige Ausnahmeregelungen. Die Klinik für Kinder und Jugendliche ist von den Einschränkungen ausgenommen. Ausnahmen, die aber im Einzelfall genehmigt werden müssen, gelten für werdende Väter, für Krankenbesuche bei sterbenden Patienten sowie für Notfallpatienten. Begleitpersonen bei einer Notfallbehandlung sind erlaubt, wenn ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist – zum Beispiel Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen, Übersetzer oder gesetzliche Betreuer. Die Entscheidung über Ausnahmeregelungen bei Notfällen trifft nach Angaben der Klinik der behandelnde Arzt.

OSK-Geschäftsführer reagiert auf Corona-Lage im Landkreis Ravensburg

„Solche Maßnahmen trifft niemand gerne. Wir bedauern außerordentlich, wieder zu solchen Beschränkungen zurückkehren zu müssen“, sagt OSK-Geschäftsführer Professor Dr. Oliver Adolph. „Seit Wochen steigt aber die Zahl der Covid-Patienten in der OSK kontinuierlich an. Wir müssen zum Schutze sowohl der Kranken als auch unserer Beschäftigten die Zugänge in unsere Häuser wieder beschränken.“

Am Donnerstag hat die Oberschwabenklinik nach eigenen Angaben insgesamt 27 Patienten mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion versorgt. Sieben von ihnen lagen auf den Intensivstationen. Hinzu kam ein Verdachtsfall.

Die OSK konzentriert ihre Corona-Versorgung unverändert auf das Westallgäu-Klinikum in Wangen. Dort lagen am Donnerstag 22 Patienten, davon sechs auf der Intensivstation (Stand: 28. Oktober).

Im längerfristigen Vergleich liegt die Zahl der Covid-19-Fälle in der OSK nur noch knapp unter dem Scheitelpunkt der ersten Welle im Frühjahr 2020. Die Entwicklung ähnelt derzeit dem Verlauf im Herbst vor einem Jahr.