Nadenberg-Zukunft: Wie viel Einfluss können die Bürger von Lindenberg nehmen?

Stadtrat soll über die Form der Bürgerbeteiligung entscheiden. Bürgerinitiative kritisiert Vorschlag der Verwaltung und legt alternative Modell vor.

24.02.2023 | Stand: 19:52 Uhr

Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Montag festlegen, in welcher Form sich die Bürger am „Projekt Nadenberg“ beteiligen können. Die Verwaltung schlägt eine Planungswerkstatt vor. Daran teilnehmen sollen sowohl Schlüsselakteure als auch „normale“ Bürgerinnen und Bürger. Die Frage ist, wie groß ihr Gestaltungsspielraum sein wird. Sowohl am Verkauf an den Investor als auch an dem bisher vorgelegten Konzept soll bei der Bürgerbeteiligung nicht gerüttelt werden – so sieht es zumindest der Vorschlag der Verwaltung vor.

