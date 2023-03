Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß auf der Alpenstraße schwer

Ein Motorrad ist auf der B308 in Oberreute mit einem Auto zusammengeprallt - der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei den Hergang schildert.

20.03.2023 | Stand: 15:07 Uhr

Ein folgenschwerer Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos hat sich am frühen Montagnachmittag in Oberreute ereignet. Dabei wurde der 28 Jahre alte Fahrer des Zweirads so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr bestehe aber nicht, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Alpenstraße ist über eine Stunde lang gesperrt

Zu dem Unfall war es um kurz nach 12 Uhr an der Kreuzung der B308 (Deutsche Alpenstraße) und der Staufner Straße gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten vor Ort war der 28-Jährige gestürzt, weil ihn der zwei Jahre jüngere Mann im Pkw übersehen und ihm die Vorfahrt genommen hatte. Der genaue Hergang müsse aber noch rekonstruiert werden, sagt die Polizeisprecherin

Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr Oberreute die Alpenstraße komplett ab und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Gegen 13.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.