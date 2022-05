Wer in Scheidegg schindelt, bekommt Geld

Der Markt Scheidegg bezuschusst Schindelfassaden. Wie viel Geld es für Bauherren maximal gibt.

20.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Hausbesitzer im Geltungsbereich der Sanierungssatzung „Ortskern Scheidegg“ sowie solche in Scheffau, wo der dortige Ensembleschutz greift, können bei der Errichtung oder Sanierung von Schindelfassaden finanzielle Zuschüsse bei der Gemeinde beantragen. Einzige Voraussetzung: Es müssen „ortsbildprägende Neubauten“ oder „ortsbildprägende Bestandsbauten“ sein.

So steht es im Grundsatzbeschluss, den der geschäftsführende Beamte im Scheidegger Rathaus, Jürgen Hörmann, ausgearbeitet und den der Marktgemeinderat nun durchgewunken hat. Bei „besonders ortsbildprägenden Gebäuden“ ist sogar dann eine Förderung möglich, wenn diese außerhalb der festgelegten Bereiche stehen.

Anträge auf Zuschuss werden von der Verwaltung geprüft

Allerdings werden die von den Häuslebauern oder -sanierern eingereichten Anträge nicht ausschließlich von der Gemeindeverwaltung bearbeitet und entschieden. Der Gemeinderat muss sich ebenfalls mit den Baumaßnahmen befassen und eine von der Verwaltung vorgeschlagene Förderzusage per gesondertem Beschluss bestätigen. Der Förderbetrag ist nicht nach oben offen, sondern auf maximal 10.000 Euro gedeckelt. Hörmann erläuterte in der Sitzung, die vom Zweiten Bürgermeister Christoph Brinz geleitet wurde: „Gefördert werden nur die Mehrkosten einer Schindelfassade im Vergleich zu einer Fassade mit Putz oder Holzverschalung.“

Maßnahmen im Sanierungskern "Ortskern Scheidegg"

Bereits im Jahr 2018 hatte der Gemeinderat Scheidegg ein kommunales Förderprogramm beschlossen, mit dem Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortskern Scheidegg“ finanziell unterstützt werden. Hierunter fällt auch der Erhalt von für das Westallgäu typischen Schindelfassaden. Zweiter Bürgermeister Christoph Brinz berichtete dem Gremium von bislang drei Neubauvorhaben, bei denen die Anbringung von Schindeln an der Fassade von der Gemeinde freiwillig gefördert worden sei. Diese Freiwilligkeit werde mit dem Gemeinderatsbeschluss nun in ein „gerechteres und geordnetes Förderverfahren“ umgewandelt, so Brinz.