Bei den Bregenzer Festspielen ist erneut die Oper „Madame Butterfly“ zu sehen. Die Karten sind weiterhin sehr begehrt. Ein Werk feiert die sexuelle Vielfalt.

17.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Dass nach dem bunten, temporeichen „Rigoletto“ die zurückhaltend-poetische „Madame Butterfly“ auf der Seebühne zünden würde, war keine garantierte Sache. Doch die Festspielgäste sind mitgegangen. An mehreren der durchweg ausverkauften Abende erhoben sie sich die von den Plätzen und applaudierten im Stehen. Kein Grund also für Regisseur Andreas Homoki, an seiner Inszenierung der Puccini-Oper fürs zweite Jahr etwas zu ändern – oder doch?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.