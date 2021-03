Zwei Isnyer Landwirte suchen Paten für ihr blühendes Umweltprojekt

Bernd Böck und Klaus Halder machen aus einem Stück Acker eine Blühwiese für Insekten. Wie jeder Mann und jede Frau bei diesem Projekt einsteigen kann.

Zwei Bauern aus Isny starten ein Umweltprojekt – und sie wollen auch andere dafür begeistern. „Unsere Bienenwiese“ heißt die Idee von Bernd Böck und Klaus Halder: Sie stellen eine Ackerfläche zur Verfügung, auf der im Sommer statt Mais Wildblumen und Gräser für Bienen und andere Insekten wachsen. Die Fläche befindet sich an der Landesstraße 318 zwischen dem Kreisverkehr der B12 und dem Abzweig nach Kleinhaslach.

Damit Insekten Lebensräume finden

Mit ihrer Bestäubungsarbeit sind Bienen und Hummeln für die Kulturlandschaft wichtig. Sie finden aber immer weniger Lebensräume. Wer dem entgegenzusteuern will, kann beim Projekt „Unsere Bienenwiese“ Patenschaften übernehmen. Je Quadratmeter „Bienenwiese“ kostet das Sponsoring fünf Euro. Davon gehen zwei Euro als Spende an eine gemeinnützige Organisation wie das Kinderhospiz Allgäu. Drei Euro bleiben bei den Organisatoren für Saatgut und Bewirtschaftung. Wenn bis zum Muttertag am 9. Mai mindestens ein Hektar Fläche über Patenschaften zusammenkommt, versprechen Böck und Halder die gesponserte Blumenwiese aus eigener Tasche zu verdoppeln.

Mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn wurde die Internetseite www.unsere-bienenwiese.de freigeschaltet, auf der Unterstützer das Sponsoring direkt buchen können. Im Sommer wird eine blühende Blumenwiese Wanderer, Radfahrer, Autofahrer und Bienen gleichermaßen erfreuen. Für alle Blüh-Paten ist am 3. Oktober eine Feier an der Bienenwiese geplant.

Kooperation zwischen Landwirten und Verbrauchern

Laut der Universität Hohenheim müssten in Deutschland Erzeuger und Verbraucher jährlich rund 3,8 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen, wenn Insekten für die Bestäubung der Pflanzen ausfallen würden. Mit ihrem Crowdfunding wollen die beiden Isnyer auch Perspektiven für andere Landwirte aufzeigen. Sie haben sich bewusst gegen eine Förderung des Projektes entschieden und möchten zeigen, dass eine direkte Kooperation zwischen Landwirten und Verbrauchern ein guter Weg ist, gemeinsame Ziele zu erreichen.

