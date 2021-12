Zwei Männer schlagen zwei Jugendliche in Oberreitnau zusammen

Einen 13- und einen 14-jährigen Jugendlichen haben zwei Männer an einer Bushaltestelle in Oberreitnau zusammen geschlagen. Zuvor hatten sie gestritten.

06.12.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Zwei Männer haben am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, einen 13- und einen 14-jährigen Jugendlichen an einer Bushaltestelle in Oberreitnau zusammen geschlagen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Streitigkeiten begannen der Polizei zufolge bereits an der Schule in Reutin. Anschließend fuhren die beiden Jugendlichen mit dem Stadtbus nach Oberreitnau.

Schläger kommen im Auto angefahren und prügeln auf die Jugendlichen ein

Kurz nach der Bushaltestelle kam ein Auto angefahren. Nach Angaben der Polizei stiegen zwei unbekannte Männer aus und schlugen auf die beiden Jugendlichen ein. Als die beiden zu Boden fielen, traten die Täter sie gegen die Beine. Dann stiegen die Schläger wieder in das Auto und fuhren davon. Bei dem Auto handelt es sich laut Mitteilung um einen dunklen 3er BMW mit Lindauer Zulassung. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08382/9100 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.