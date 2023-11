Zweigeschossiger Neubau: Pläne für neuen Aldi in Lindau werden konkret

Der Neubau in Lindau soll am Ortseingang entstehen. Die Lebenshilfe will mit ihrer Werkstatt über den Discounter ziehen. Dies war zunächst noch unsicher.

01.11.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Aldi will am Ortseingang von Lindau einen neuen Discounter bauen. Damit soll eine Versorgungslücke geschlossen werden. Und auch die Lebenshilfe scheint jetzt bereit zu sein: Sie will mit ihrer Werkstatt über den Supermarkt ziehen. Gegenüber der Denkfabrik plant Aldi zwei Gebäude: ein größeres und ein kleineres. Im großen Gebäude soll im Erdgeschoss der Discounter selbst samt Bäcker und Café einziehen. Im ersten Stock soll die neue Werkstatt der Lebenshilfe unterkommen.

