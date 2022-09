Die Sommersaison in den Bergen geht zu Ende: Wie lange die Hütten noch geöffnet sind

Der Winter hat in diesem Jahr schon früh angeklopft - ein Zeichen, dass die Bergwandersaison bald endet. So lange sind die Hütten in der Region noch offen.

19.09.2022 | Stand: 07:20 Uhr

Wer sich noch auf herbstliche Bergtouren in der Region aufmachen will und dabei einen Hüttenbesuch einplant, der muss sich sputen. Denn in den Hütten laufen bereits die Vorbereitungen für das Saisonende an. Bereits Anfang Oktober schließen höher gelegene Hütten wie beispielsweise die Kemptner Hütte oder etwa die Hermann-von-Barth-Hütte im Lechtal. Mitte Oktober ziehen dann die meisten anderen Hütten nach.

Hütten schließen bald: Was man auf Bergtouren jetzt dabei haben sollte

Bergwanderer, die im Herbst noch in den Allgäuer Alpen unterwegs sein wollten, sollten bereits jetzt Ausrüstung für die kalten Tage dabei haben. Weil es Mitte September bis auf rund 1200 Meter hinunter geschneit hat, gehören Grödeln (Spikes-Ketten) für die Schuhe ins Gepäck. Denn nordseitig kann sich der Schnee länger halten - an einigen Stellen bleibt er vermutlich sogar bis zum nächsten Schneefall liegen. Teleskopstöcke sind beim Queren von Schneefeldern ebenfalls hilfreich. Und weil die Tage schon recht kurz sind, sollte auch eine Stirnlampe in den Rucksack - und warme Kleidung.

Unbedenklicher sind nach ein paar wärmeren Tage natürlich Touren, die auf Südseiten zum Gipfel führen - beispielsweise auf den Aggenstein vom Tannheimer Tal aus. Die Hütten im Hochgebirge der Allgäuer Alpen schließen wie jedes Jahr früher als tiefer gelegene Hütten. Das Finale läuten dann die Ostlerhütte und die Hündleskopfhütte am ersten Novemberwochenende ein.

Sommersaision auf den Hütten: Wirte sind zufrieden

"Wohl zufrieden" ist Reinhard Frühholz, Pächter der Landsberger Hütte oberhalb des Vilsalpsees im Tannheimer Tal. "Tagesgäste sind weniger geworden, aber das ist auch gut so", sagt er. Denn im Corona-Sommer des vergangenen Jahres gab es einen wahren Ansturm, Frühholz spricht sogar von "Overtourism". Denn: "Viele sind ja nicht im den Urlaub gefahren, sondern daheim geblieben und in die Berge gegangen".

"Jetzt hat sich alles wieder eingependelt", zieht Frühholz sein Saisonfazit. Sprich: Weniger Tagesgäste, dafür wieder Übernachtungen. Letztere seien zwar noch nicht auf dem Level vor Corona, aber auf dem Weg dorthin. Wegen der gestiegenen Inflation achten die Gäste in letzter Zeit aber mehr aufs Geld. "Das merkt man beim Gästeverhalten. Viele wählen das günstigere Frühstück", berichtet der Hütten-Chef.

Das hat auch Albert Kerber vom Säulinghaus beobachtet. "Die Leute essen weniger uns sparen". So könne es schon mal vorkommen, dass sich eine vierköpfe Gruppe nur ein Essen bestelle. Doch alles in allem zieht auch Kerber ein positives Fazit. Vor allem weil das Wetter im Sommer meist gut war. Er schließt das Säulinghaus am 15. Oktober zu - übrigens zum letzten Mal. Denn auf dem Füssener Hausberg gibt es einen Pächter-Wechsel.

Sommersaison 2022 bald zu Ende: Welche Hütten in den Allgäuer Alpen haben noch geöffnet

Grüntenhaus: geöffnet seit 13. April

Gimpelhaus: geöffnet bis 16. Oktober

Säulinghaus: geöffnet bis 15. Oktober

Staufner Haus: geöffnet bis 23. Oktober (voraussichtlich)

Neumayr Hütte: geöffnet bis 7. November

Kenzenhütte (Ammergauer Alpen): geöffnet bis 21. Oktober

Bad Kissinger Hütte: geöffnet bis Ende Oktober

Otto-Mayr-Hütte: geöffnet bis 8. Oktober

Füssener Hütte: geöffnet bis 9. Oktober

Landsberger Hütte: geöffnet bis 16. Oktober

Fiderepasshütte: geöffnet bis 16. Oktober

Hündeleskopfhütte: geöffnet bis 6. November

Ostlerhütte: geöffnet bis 6. November

Mindelheimer Hütte: geöffnet bis 8. Oktober

Prinz-Luitpold-Haus: geöffnet bis 9. Oktober

Hermann-von-Barth-Hütte: geöffnet bis 3. Oktober

Rappenseehütte: geöffnet bis 3. Oktober

Schwarzenberghütte: geöffnet bis 18. Oktober

Kemptner Hütte: geöffnet bis 3. Oktober

Waltenbergerhaus: geöffnet bis 3. Oktober

