Martin Klee stoppt Weltrekord-Versuch

Der Allgäuer Schlagzeuger Martin Klee wollte am 16. Juni einen Weltrekordversuch starten und im Guinnes Buch der Rekorde landen. Nun hat der das Event abgesagt.

06.06.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Der Kemptener Martin Klee hat seinen ab 16. Juni geplanten Weltrekord-Versuch im Schlagzeugspielen (168 Stunden) abgesagt. Grund sind „Bedenken bezüglich seiner aktuellen physischen und mentalen Gesundheit, die nach eingehender Beratung mit seinem Expertenteam identifiziert wurden“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Klee will 2024 einen neuen Anlauf starten. Die Benefiz-Aktionen für kranke Kinder mit den Skisprung-Assen Katharina Althaus und Karl Geiger in Oberstdorf sowie für Tiere in Not mit Martin Rütter in Marktoberdorf sollen aber stattfinden.

