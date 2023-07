Wem gehören eigentlich die Allgäuer Gipfel?

Die Berge werden ebenso in Grundstücke eingeteilt, wie das flache Land. So mancher Gipfel im Allgäu ist deswegen in Privatbesitz. Was das für Wanderer bedeutet.

Wer ein Gipfelkreuz aufstellen will, muss den Grundstückseigentümer um Erlaubnis fragen. Stopp: Den Grundstückseigentümer eines Gipfels? Das heißt die Allgäuer Gipfel liegen nicht alle in öffentlicher Hand? Und wenn einer in Privateigentum ist, kann der Eigentümer dann den Zutritt verwehren? Wir haben uns im Allgäu umgehört, welche der bekannten Allgäuer Gipfel den Kommunen oder dem Freistaat gehören - und welche nicht. Und nachgefragt, welche Folgen das für Wanderer haben kann.

