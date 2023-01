"Terroristen – Staatsfeinde – Davos-Clique“ - Wenn die Polizei wegen Facebook-Beiträgen klopft

Ein Unterallgäuer soll ein Bild weitergeleitet haben, auf dem Politiker verleumdet werden. Es kommt zur Hausdurchsuchung. Solche Fälle könnten sich bald häufen.

14.01.2023 | Stand: 12:26 Uhr

An den 19. Dezember des vergangenen Jahres kann sich Georg Kemetter noch gut erinnern. Es war der Montag vor Heiligabend, als es um kurz nach 13 Uhr bei seiner Frau und ihm daheim in Ettringen (Unterallgäu) an der Tür läutete.

