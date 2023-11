Da braut sich was zusammen: Allgäu steht vor einer unruhigen Nacht

Das wird aus Wettersicht eine spannende Nacht. Für das Allgäu gibt es einige offizielle Warnmeldungen. Das droht bis zum nächsten Morgen.

16.11.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Schneefall, Straßenglätte, Sturmböen, Dauerregen - das Wetter hält fürs Allgäu in den kommenden Stunden viele Kapriolen bereit. Ein Sturmtief mit dem Namen Linus erreicht von Frankreich aus kommend den Süden von Deutschland und beeinflusst auch das Allgäu-Wetter.

Vor allem in den höheren Lagen werden von den Wetter-Experten des Landes teils schwere Sturmböen vorhergesagt. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Freitag auf um die 600 Meter. Die Straßen könnten glatt werden. Andererseits: Ergiebiger, stundenlanger Regen lässt auch für die noch angespannte Hochwasserlage in Teilen des Allgäus keine Entwarnung geben. So ist erst am Mittwochabend eine Mure auf einer Strecke von etwa 40 Metern bei Oberstdorf abgegangen.

Warnmeldungen vor leichtem Schneefall und Glätte im Allgäu bis Freitagmorgen

Es besteht in den kommenden Stunden im Allgäu die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt auf den Straßen.

Das sind die offiziellen Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den 17. November 2023 (Stand: 11.30 Uhr):

Stadt Kaufbeuren : Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr

: Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr Stadt Kempten : Warnung vor leichtem Schneefall und Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr

: Warnung vor leichtem Schneefall und Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr Stadt Memmingen : Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr

: Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr Kreis Oberallgäu : Warnung vor leichtem Schneefall und Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | ab 1000 Meter Warnung vor Schneefall (Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, 12 Uhr) | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr

: Warnung vor leichtem Schneefall und Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | ab 1000 Meter Warnung vor Schneefall (Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, 12 Uhr) | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr Kreis Lindau , Bodensee

, Kreis Ostallgäu : Warnung vor leichtem Schneefall und Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr

: Warnung vor leichtem Schneefall und Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr Kreis Unterallgäu : Warnung vor Glätte, gültig von Freitag, 3 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr | Warnung vor Dauerregen von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr

Warnmeldungen vor schweren Sturmböen im Allgäu bis Freitagfrüh

Es besteht im Allgäu ab dem Abend die Gefahr des Auftretens von teils schweren Sturmböen. Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Vorsicht besonders vor herabfallenden Gegenständen.Das sind die offiziellen Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes für den 17. November 2023 (Stand: 11.30 Uhr):