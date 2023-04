Endlich Frühling im Allgäu: So warm wird der Samstag

Nach einer kalten Woche mit Schneefall wirds am Wochenende sonnig. Doch das Wetter ist trügerisch: Wanderer müssen vorsichtig sein.

Nach den kühlen Tagen der letzten Woche steht uns ein warmes Wochenende bevor. Am Freitag erwartet uns bei Höchstwerten von 16 Grad in Kempten ein Mix aus Sonne und Wolken. Gebietsweise könne es im Allgäu aber regnen oder gewittern, so Jürgen Schmidt von Wetterkontor.

Samstag könnte bislang wärmster Tag des Jahres 2023 werden

Zudem könnte der Samstag laut Schmidt mit Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad in Kempten der bisher wärmste Tag des Jahres werden. Damit würde der Samstag den diesjährigen Temperaturrekord von 18,6 Grad am 13. März 2023 ablösen. Perfektes Biergarten-Wetter also.

Lange bleibt das warme Frühlingswetter allerdings nicht. Bereits am Sonntag kann es gebietsweise regnen. In der kommenden Woche sinken die Temperaturen. Am Dienstag wird es mit 9 Grad auch wieder kalt. Die Schneefallgrenze könnte sogar auf 800 oder 900 Meter sinken und wieder Schnee ins Tal bringen. Danach geht das Wetter im Allgäu aber schon wieder aufwärts.

Lawinengefahr in den Bergen

Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen liegt laut dem Lawinenwarndienst Bayern am Freitag bei Stufe 1 (gering). Am Nachmittag steigt die Gefahr in Teilen der Alpen auf Stufe 3 (erheblich) an. Probleme seien derzeit Nassschnee und Gleitschnee. In der Nacht zum Freitag steigt die Schneefallgrenze laut Lawinenwarndienst auf 1400 bis 2000 Meter. Sie soll dann aber wieder sinken.

Wie lange der Schnee in den Bergen liegen bleibt, lässt sich laut Schmidt aktuell nicht genau sagen. "Der Schnee schmilzt schneller, wenn es darauf regnet", sagt der Meteorologe. Am Sonntag könne es mehr regnen und somit stärker tauen. Mit den kühleren Temperaturen in der nächsten Woche wird sich der Schnee dann aber noch weiter halten. Und es könnte auch Neuschnee geben.

Vorsicht beim Wandern am Wochenende im Allgäu

Wanderer und Mountainbiker sollten am Wochenende in den Bergen vorsichtig sein. Während es im Tal nach Wanderwetter aussieht, liegt in den Bergen noch Schnee. Wege seien laut Peter Haberstock, Geschäftsstellenleiter der Bergwacht Allgäu, oft noch zugeschneit. Auf den rutschigen Pfaden besteht Verletzungsgefahr - und Wanderer können sich zu verlaufen, wenn sie sich in den Bergen nicht gut auskennen. Welche Tipps die Bergwacht aktuell für Wanderer gibt, lesen Sie hier.

April 2023 ist ungewöhnlich kühl

Laut Jürgen Schmidt erleben wir aktuell "typisches Aprilwetter". Aber "bis jetzt ist der April deutlich zu kalt". Die Durchschnittstemperatur diesen Monat wird etwa 2,5 bis 3 Grad unter den bisher gemessenen Werten im April liegen. Damit könnte der April dieses Jahr der "kälteste April seit 1997" werden, sagt der Meteorologe. Zudem hatten wir diesen April bislang 30 Prozent mehr Regen als im Mittel und nur etwa 40 Prozent Sonne.

Spannend dabei ist: Der April war in den letzten drei Jahren stets zu kalt. 2022 war der April durchschnittlich 0,7 Grad zu kalt, 2021 lag sie 0,21 Grad unter dem Durchschnitt.

