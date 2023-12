Hochwasser, Schnee und knapp 30 Grad: Das Herbstwetter im Allgäu war turbulent

Was sich wie tiefer Winter anfühlt, war bis 30. November rechnerisch Herbst. Auch heuer war die Jahreszeit zu warm, sagt ein Meteorologe. Die Aussichten.

01.12.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Im Allgäu ist es jetzt Winter - seit Tagen schneit es auch im Flachland. Die ersten Skigebiete haben vorzeitig die Saison eröffnet. Doch offiziell, also rein "buchhalterisch", wie es Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug sagt, ging der Herbst erst am 30. November zu Ende. Im Allgäu waren die Straßen zum diesem Zeitpunkt schon schneebedeckt. Doch die dritte Jahreszeit war auch heuer vor allem eines: "Mit Ausnahme der letzten Novembertage waren fast alle Tage des Herbstes zu warm, vor allem im Oktober", bilanziert Schug. Damit war heuer der wärmste Herbst im Allgäu, im Kleinwalsertal sowie am Bodensee seit dem Beginn der Messungen. Dieser ist auf das Jahr 1781 an der Messstation am Hohenpeißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) datiert.

Der Herbst im Allgäu: Regen, Hitze, Schnee

Im Herbst war in der Region vieles dabei: Heiße und kalte Tage, starker Wind und vor allem viel Regen. Es fiel mehr Niederschlag als üblich, sagt Schug. Die Pegel an Iller, Günz oder Mindel waren Mitte November wegen starken Dauerregens angestiegen. Zeitweise drohte die Iller in Kempten und Sonthofen die Meldestufe drei (von vier) zu erreichen. Nach einigen Tagen gab das Wasserwirtschaftsamt Entwarnung. Wegen der starken Regenfälle liege aber nun mehr Schnee als üblich in den Bergen, sagt Schug.

Hochwasserwarnungen gab es - wie hier an der Iller in Kempten - im Allgäu im November für mehrere Flüsse. Bild: Matthias Becker

Vor dem nassen November gab es sommerliche Temperaturen: Am wärmsten war es demnach am 12. September mit 29,1 Grad in Kempten. Am kältesten war es in diesem Herbst dagegen in Oberstdorf, wo die Temperatur einmal auf minus zehn Grad fiel. Vor allem im Oktober waren die Tage dagegen insgesamt zu warm. Der Herbst im Allgäu war damit im Mittel um zwei bis drei Grad wärmer als sonst - bezogen auf den Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020.

DWD zieht über Herbst in Deutschland Bilanz

Damit liegt das Allgäu im deutschen Durchschnitt. Der Deutsche Wetterdienst hat in seiner Herbstbilanz bekanntgegeben, dass das Temperaturmittel mit 11,5 Grad Celsius um 2,7 Grad über dem Wert des Vergleichszeitraums liegt. Der Wert bezieht sich auf ganz Deutschland.

Der Start des klimatologischen Winters war am 1. Dezember, das Ende markiert der 29. Februar. Auch für den Winter gibt es laut Schug die Prognose, dass er zu warm und feucht wird. Schnee und Frost werden im Februar häufiger erwartet, als im Dezember.