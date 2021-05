Die Eisheiligen bringen Dauerregen ins Allgäu - Schneit es in höheren Lagen sogar?

Wie wird das Wetter in Kempten, Memmingen oder Kaufbeuren? - In den kommenden Tagen fällt die Antwort trist aus. Der Wetterdienst warnt sogar. Die Aussichten.

11.05.2021 | Stand: 14:50 Uhr

Was war das für ein herrlicher Sommertag am vergangenen Sonntag im Allgäu? Viel Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad hatten zum ersten Mal in diesem Jahr den Sommer in die Region gebracht. Leider nur für einen Tag.

Schon am Montag war das Vergnügen wieder vorbei - es wurde grau, blieb aber zumindest noch warm. Doch mit dem heutigen Dienstag beginnen die Eisheiligen 2021 - und die werden ihrem Namen gerecht. Bei Temperaturen um die elf bis zwölf Grad wird es deutlich kühler. Damit nicht genug: Nun kommt der Regen ins Allgäu.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt schon am Dienstag vor markantem Wetter der Warnstufe 2:

Im Kreis Oberallgäu und der Stadt Kempten wird von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr, Dauerregen in wechselnder Intensität erwartet. Dabei soll es Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 45 l/m² geben.





Tagsüber liegen die Temperaturen am Mittwoch zwischen neun und elf Grad in der Region. Auch nachts bleiben die Fenster besser geschlossen: Es regnet weiter, das Thermometer im Allgäu zeigt dann lediglich zwischen drei und sechs Grad an. In den Alpen fällt die Schneefallgrenze auf 1.400-1.500 Meter, pünktlich zu den Eisheiligen 2021 kann es in den Bergen in den kommenden Tagen sogar schneien.

Die Wetter-Aussichten fürs Allgäu zum Feiertag und Wochenende

Bessere Aussichten verspricht das Wetter leider auch in den kommenden Tagen nicht. An Christi Himmelfahrt bleibt es kühl und regnerisch. Am Brückentag am Freitag könnte der Regen zumindest zeitweise etwas nachlassen.

Richtig schön wird auch das Wochenende nicht werden: Bei 13 bis 15 Grad bleibt es grau, es kann weiter regnen.