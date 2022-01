Achtung Dauerregen und Sturm: Am Dienstag schüttet es im Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst warnt in großen Teilen des Allgäus vor Dauerregen und Sturm. Die Aussichten auf die kommenden Tage.

04.01.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Zuerst noch mild, dann wird es zusehends kälter - und vor allem stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem Wintereinbruch am Wochenmitte. Am Dienstag warnt der DWD vor Sturmböen, die in den Alpen sogar zu Orkanböen werden können.

Besonders das südliche Oberallgäu ist von den Orkanböen betroffen, im restlichen Allgäu soll es aber ebenfalls stark stürmen. Im nördlicheren Allgäu kommt es laut DWD am Dienstag zu Dauerregen, der sich ersten Erkenntnissen nach bis zum Mittwochmorgen durchzieht.

Dienstag: Am Dienstag erwartet das Allgäu viel Regen. Die Temperaturen bleiben im positiven Bereich, es wird stürmisch.

Am Dienstag erwartet das Allgäu viel Regen. Die Temperaturen bleiben im positiven Bereich, es wird stürmisch. Mittwoch: Der Regen hält sich auch am Mittwoch im Allgäu. Es wird aber etwas kühler.

Der Regen hält sich auch am Mittwoch im Allgäu. Es wird aber etwas kühler. Donnerstag : Die Temperaturen sinken, teilweise schneit es im Allgäu

: Die Temperaturen sinken, teilweise schneit es im Allgäu Freitag : Es schneit überall im Allgäu, vereinzelt kommt leicht die Sonne heraus.

: Es schneit überall im Allgäu, vereinzelt kommt leicht die Sonne heraus. Samstag : Bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt schneit es weiterhin. Am Alpenrand kommt die Sonne heraus.

: Bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt schneit es weiterhin. Am Alpenrand kommt die Sonne heraus. Sonntag: Schnee in Alpennähe, Schneeregen im nördlicheren Allgäu.

Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.

