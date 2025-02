Es kommt noch mal Schnee - Das sind die Aussichten fürs Allgäu

Nach traumhaften Wochen zum Jahreswechsel ging dem Winter im Allgäu zuletzt die Puste aus. „Aktuell ist es bis fast 1000 Meter Höhe oft schneefrei. Auch in den Bergen liegt weniger Schnee als üblich - teils nur halb so viel“, sagt Diplom-Meteorologe Joachim Schug unserer Redaktion.

Wetter im Allgäu: Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter

Doch nun zeichnet sich nach Einschätzung des Experten ein Winter-Comeback ab - zumindest vorübergehend. Im Laufe des Donnerstags kommt demnach eine Kaltfront aus Nordwesten: mit vielen Wolken, zunehmend Regen und Abkühlung ab Mittag. „Die Schneefallgrenze sinkt rasch von 1000 auf 500 Meter zum Freitag“, sagt Schug.

Im Flachland fallen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, in den Bergen bis zu 15 Zentimeter. „Es sieht dann wieder mehr nach Winter aus“, sagt Schug. Zuletzt präsentierte sich das Allgäu überwiegend im „Frühlingshäs“.

Wetter im Allgäu: Skifahren und Langlaufen weiter möglich

Doch Wintersportler kamen und kommen weiterhin auf ihre Kosten: Skifahrer beispielsweise auf den Pisten im Bereich der Oberstdorf Kleinwalsertal (OK) Bergbahnen, in Ofterschwang, Balderschwang, an den Schwärzenliften in Eschach (alle Oberallgäu) oder an den Talliften der Tegelbergbahn (Ostallgäu), wo zahlreiche Kinder abwärts sausen.

Auch etliche Loipen sind gespurt, beispielsweise in der Allgäuer Nachbarregion Tannheimer Tal (Tirol) oder in Gunzesried. Eine komplette Loipen-Übersicht gibt es hier.

Das war‘s dann aber schon wieder Joachim Schug über den erwarteten Schneefall am Freitag

Für hochalpine Touren sollten Ausflügler bei ihrer Planung indes die veränderten Gegebenheiten berücksichtigen: „Mit Neuschnee kann die Lawinengefahr ab Donnerstag etwas ansteigen“, teilt der Lawinenwarndienst Bayern mit. Am Freitag fällt dann in den Alpen gebietsweise noch einmal Schnee.

„Das war‘s dann aber schon wieder“, sagt Schug. Übers Wochenende folge erneut trockenes Hochdruckwetter mit Sonne vor allem in den Bergen. Der Samstag ist mit skandinavischer Kaltluft und Nordostwind winterlich, die Nächte sind frostig.

Anfang kommender Woche steigen die Temperaturen aber schon wieder an. Zuerst in den Bergen und zum Mittwoch mit etwas Föhn auch in den Niederungen. Bis zum Ende des klimatologischen Winters am 28. Februar sieht es laut Schugs Prognose „leider nicht nach neuem, großem Schneefall aus.“ Vielleicht jedoch falle im März nochmals Schnee. Darüber würden sich wohl viele Einheimische und Gäste freuen. Die bayerischen Faschingsferien finden heuer nämlich vergleichsweise spät - nämlich vom 3. bis zum 7. März - statt.

