Sturmwarnung im Allgäu: Schnee und Böen ab heute Nachmittag

Im Allgäu gibt es heute am Donnerstag (2.1.2025) einen Wetter-Umschwung, der die ungemütliche Seite des Winters in die Region von Oberstdorf bis Memmingen bringt. Ab heute Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze im Allgäu bis in tiefere Lagen. Dazu wird es stürmisch und nass.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat fürs Voralpenland aktuell eine Vielzahl an Warnmeldungen vor markantem Wetter herausgegeben, die bis ins Unterallgäu und über Kaufbeuren hinaus ins Ostallgäu reichen.

Gibt es heute Schnee im Allgäu? Wie stark wird der Sturm? Wie tief sinkt die Schneefallgrenze im Allgäu? Hier die aktuellen DWD-Warnungen im Überblick (Stand: 2. Januar 25, 14.45 Uhr)

Diese Warnungen des DWD gibt es für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Donnerstag (2.1.2025)

Landkreis Oberallgäu:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden. Oberhalb von 1500 Metern schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen orkanartige Böen bis 110 km/h möglich. Gilt bis heute, 19 Uhr.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Im Oberallgäu Neuschnee möglich. Ganz im Norden fünf bis zehn Zentimeter, ansonsten 15 bis 25. In Staulagen in den Bergen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Gilt bis Freitag, 6 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr

Landkreis Ostallgäu:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden. Oberhalb von 1500 Metern schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen orkanartige Böen bis 110 km/h möglich. Gilt bis heute, 19 Uhr.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Im Ostallgäu Neuschnee möglich. Ganz im Norden fünf bis zehn Zentimeter, weiter südlich bis zu 15 cm. In Staulagen in den Bergen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Gilt bis Freitag, 6 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr.

Landkreis Unterallgäu:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Bis auf im ganz nördlichen Teil der Region Gefahr von Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen Sturmböen bis 80 km/h möglich. Gilt bis heute, 19 Uhr.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Schneeregen und Neuschnee bis auf im ganz nördlichen Teil des Unterallgäus: Südlich zwischen 5 und 10 Zentimeter, nördlich zwischen einem und fünf Zentimeter Schnee (Stufe 1) möglich. Gilt bis Freitag, 0 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr.

Landkreis Lindau:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Gefahr von Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen Sturmböen bis 80 km/h möglich. Gilt bis heute, 19 Uhr.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 10 und 15 Zentimeter auf. In Staulagen werden bis zu 20 cm erreicht. Gilt bis Freitag, 6 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr.

Stadt Memmingen:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Es kann Schneefall mit Mengen zwischen 5 und 10 Zentimeter geben. Gilt bis Freitag, 0 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr.

Stadt Kempten:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Gefahr von Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen Sturmböen bis 80 km/h möglich. Gilt bis heute, 19 Uhr.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Schneefall mit Mengen bis zu 15 Zentimeter möglich. In Staulagen können bis zu 25 cm erreicht werden. Gilt bis Freitag, 6 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr.

Stadt Kaufbeuren:

amtliche Warnung vor Sturmböen (Stufe 2 von 4) : Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden.

amtliche Warnung vor Schneefall (Stufe 2 von 4) : Es kann Schneefall mit Mengen zwischen 5 und 10 Zentimeter geben. Gilt bis Freitag, 0 Uhr.

amtliche Warnung vor Glätte und Frost (Stufe 1 von 4): gilt bis Freitag, 11 Uhr.

Schneefallgrenze im Allgäu heute: Ab hier viel Neuschnee möglich, darunter Schneeregen und viele Böen

Die Schneefallgrenze im Allgäu heute liegt deutlich unter 1000 Metern. Bis in tiefere Lagen im Ostallgäu und im Unterallgäu kann es am Nachmittag und am Abend schneien. Hier ist jedoch eher von Schneeregen auszugehen. Oberhalb von 800 Metern im Allgäu hingegen kann es teils ergiebig schneien, teils mit Mengen über 20 Zentimeter. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind in den Allgäuer Alpen in Staulagen bis morgen Früh um 6 Uhr möglich.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.

Icon Galerie 9 Bilder In Deutschland wurden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen einige Rekorde aufgestellt. Auch das Allgäu ist dabei oft vertreten.