Schnee-Comeback: Der Winter kommt ins Allgäu zurück

Das war es noch nicht: Der Winter kommt noch einmal ins Allgäu zurück. Wetterexperten haben für die komplette Region Neuschnee angekündigt. Wann fällt der?

22.03.2023 | Stand: 10:07 Uhr

Auch wenn es die meisten wohl nicht hören wollen: Der Winter kommt noch einmal ins Allgäu zurück. Die Sommerreifen sollten noch etwas länger im Keller lagern, denn die Wetterexperten sagen für den Start in die kommende Woche Neuschnee im Allgäu - auch in tieferen Lagen - voraus. Schon am Wochenende soll es kälter und windig werden. Und das, obwohl erst vor ein paar Tagen der offizielle Frühlingsbeginn war. So fühlte es sich auch an. Die Temperaturen kletterten auf Werte zwischen 15 und 20 Grad. Doch das Wetter hat nun andere Pläne und bringt Schnee und Frost zurück.

Am Mittwoch zeigt sich noch ein vorerst letztes Mal überwiegend die Sonne. Schon am Donnerstag ziehen Regenwolken auf und es wird kühler. Die Temperaturen sinken spätestens am Samstag auf etwa zehn Grad und es wird regnerisch. Am Sonntag zeigt sich ein ähnliches Bild. Zum Start in die kommende Woche fallen die Temperaturen noch einmal schlagartig auf knapp über 0 Grad. Aus dem Regen wird vielerorts Schneeregen oder sogar reiner Schneefall.

Schnee kommt ins Allgäu zurück - Tiefdruckgebiet bringt Wetterumschwung

Für Montag sind laut Maschinenring-Wetter 20 Zentimeter Neuschnee in Kempten, 30 Zentimeter in Oberstdorf, etwa zehn Zentimeter in Memmingen und 20 Zentimeter in Füssen möglich. Nachts sinken die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Auch am Dienstag ist noch keine Besserung in Sicht, es soll ebenso schneien. Allerdings nicht mehr ganz so viel wie noch am Montag, 27. März. Zur Wochenmitte soll es aber wieder wärmer werden. Der Schnee wird also voraussichtlich nicht lange liegen bleiben.

Grund für den Wetterumschwung ist ein Tiefdruckgebiet, das von Süden her in Richtung Mitteleuropa zieht und am Donnerstag wohl Deutschland erreicht. Dadurch kann es stürmisch in der Region werden. Böen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h sind im Allgäu möglich.

