Im Allgäu schneit es bereits - bald folgt der Wetterumschwung

Der Winter gibt ein Gastspiel im Allgäu. Leichten Schneefall und Glätte oberhalb von 700 Meter prognostiziert der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zum Donnerstag (14. November). In höheren Lagen sei mit einer Schneedecke von drei bis vier Zentimetern zu rechnen, sagte Meteorologe Dominik Smieskol auf Anfrage. Lange liegen bleiben, dürfte die weiße Decke freilich nicht. Im Laufe des Tages lasse sich in unserer Region die Sonne für einige paar Stunden blicken.

Noch besser seien die Aussichten für das Wochenende: „Das Allgäu kann sich hier glücklich schätzen. Denn im Rest von Bayern dominiert der Nebel“, sagt Smieskol. Am Freitag sollen die Temperaturen bis auf 8 Grad klettern. Am Samstag und Sonntagvormittag seien bei strahlendem Sonnenschein Werte im zweistelligen Bereich möglich. Erst am Sonntagnachmittag zögen hie und da Wolken auf und brächten vereinzelt Schauer.

Wetter im Allgäu: Viel Sonnenschein am Wochenende

Speziell der Samstag bietet ideales Wetter für eine Herbstwanderung, sagt Michael Turobin-Ort vom Deutschen Alpenverein (DAV), Sektion Allgäu-Kempten. Er empfiehlt einen Ausflug in die mittleren Lagen bis etwa 1600 Meter, beispielsweise auf den Falkenstein bei Pfronten. Touren in die Hochlagen seien in dieser Jahreszeit dagegen nur etwas für Geübte. Denn: „Fast alle Hütten haben bereits geschlossen. Teils sind Brücken über Bäche abgebaut. Und es wird früh dunkel. Die Touren sollten also nicht zu lange dauern“, gibt Turobin-Ort zu bedenken.

Generell empfiehlt er, bei Bergtouren derzeit eine Stirnlampe, ausreichend warme Kleidung sowie Handschuhe und Mützen einzupacken. Auch feste Schuhe mit Profil sind wichtig. Denn an manchen schattigen Stellen kann es durchaus glatt und rutschig sein. Lesen Sie dazu auch: Fünf November-Wandertipps unserer Redaktion.

Winter-Intermezzo führt zu großem Andrang in Autowerkstätten

Während die einen bereits Pläne für das erwartete Sonnen-Wochenende schmiedeten, hatte andere am Mittwoch alle Hände voll zu tun. „Bei uns geht es richtig hoch her“, hieß es beispielsweise bei Reifen Feneberg in Sonthofen. Auch bei einer anderen Autowerkstatt in Kempten herrschte großer Andrang.

„Es ist wie jedes Jahr: Viele kommen erst auf den letzten Drücker, wenn sie irgendwo lesen, dass Schnee kommen soll“, sagte ein Werkstattleiter. Doch wie wird es nach dem Winter-Intermezzo weitergehen mit dem Wetter im Allgäu? „Ein großer Wintereinbruch ist in den nächsten sieben, acht Tagen nicht in Sicht“, sagt Smieskol.

Icon Vergrößern In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es im Allgäu angefangen zu schneien. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es im Allgäu angefangen zu schneien. Foto: Matthias Becker

Weiße Weihnachten im Allgäu? Experte zurückhaltend

Allerdings ist ab Montag mit Niederschlägen zu rechnen, teils wohl auch mit Schnee. Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? „Das ist noch zu weit weg, um eine seriöse Prognose abgeben zu können“, sagt Smieskol. Nur eines könne er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, fügt er schmunzelnd an. „Wenn es irgendwo Deutschland weiße Weihnachten geben sollte, dann ist das Allgäu mit dabei.“ Übrigens: Das Allgäu setzt bei der Vermarktung auch künftig im Winter auf Schnee - doch laut Stefan Egenter von der Allgäu GmbH soll es nicht nur darum gehen.