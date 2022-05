Schon wieder Starkregen: Wird auch 2022 ein Unwetter-Jahr im Allgäu?

Der Sommer 2021 war regnerisch, im Allgäu gab es viele Unwetter. Geht das 2022 so weiter? Die Vorhersagen einer Expertin sind eindeutig.

06.05.2022 | Stand: 14:27 Uhr

Sturm, Hagel, Gewitter und Überschwemmungen haben Allgäuerinnen und Allgäuern im vergangenen Sommer zu schaffen gemacht. Stabile, warme Phasen mit viel Sonne gab es kaum. Auch das Jahr 2022 startete wettermäßig turbulent: Aus einem nassen Winter ging es direkt in einen überdurchschnittlich warmen März. Darauf folgte ein April mit Frost und Regen. Auch der Mai zeigt sich bislang noch nicht von seiner freundlichen Seite. Und schon wieder gibt es Überschwemmungen. Geht das so weiter?

Wetter im Allgäu: Gibt es 2022 wieder Stürme, Starkregen und Gewitter

Extreme Wetterphänomene häufen sich auch in Deutschland enorm, sagt Britta Siebert Sperl von Wetterkontor. Und diese Wetterereignisse fallen in den Alpen - also hier im Allgäu - immer extremer aus als im Rest von Deutschland. Durch das Gebirge bilden sich häufig Staulagen, wo es auch mal drei Tage Dauerregen geben kann.

In schmalen Tälern zwischen den Bergen kann es zum sogenannten Düseneffekt kommen, der Wind und Stürme noch einmal verstärkt. "Wir erleben den Klimawandel live", schreibt dazu der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Pressemitteilung. Und Meteorologin Siebert Sperl stimmt zu: "Deshalb muss man leider sagen, dass das vergangene Jahr kein Ausnahmejahr war."

Menschen im Allgäu müssen sich auch 2022 auf ein Unwetter-Jahr mit Starkregen, Unwettern, Gewittern und Überflutungen einstellen.

Wie wird der Sommer 2022 im Allgäu?

Und wie wird der Sommer dieses Jahr - abgesehen von extremen Wetterereignissen? Während es "früher", wie Siebert Sperl sagt, im Sommer öfter längere und schöne Episoden gab, ist das Wetter seit einigen Jahren meist wechselhaft. "Es ist mal drei Tage sommerlich, dann regnet und gewittert es wieder ein paar Tage und immer so weiter." Eine Vorhersage für die kommenden Monate zu machen, sei schwer. Aber es gebe bereits Anzeichen, dass auch der kommende Sommer ein unbeständiger wird.

Über Nordskandinavien tummeln sich aktuell Tiefdruckgebiete, die dort noch Kälte und Schnee bringen, sagt die Meteorologin. Im Mittelmeerraum und im Norden von Afrika sei es dagegen schon richtig warm. Dort, wo diese unterschiedlich temperierten Luftmassen zusammentreffen - meist über Mitteleuropa mit Deutschland - wird es wechselhaft und regnerisch.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.

