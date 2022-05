Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter am Sonntag in Teilen des Allgäus

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor schwerem Gewitter heute im Allgäu herausgegeben. Welche Regionen aktuell betroffen sind.

29.05.2022 | Stand: 12:44 Uhr

In Teilen des Allgäus kann es am heute am Sonntagmittag und Sonntagnachmittag schwere Gewitter geben. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die amtliche Warnung vor schwerem Gewitter gilt aktuell (Stand 12.30 Uhr) für

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Unterallgäu

Stadt und Kreis Lindau.

Bei den angekündigten Gewittern könne es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und kleinkörnigen Hagel geben, so der Deutsche Wetterdienst weiter.

Grund für die Gewitter ist polare Meeresluft, die aktuell nach Bayern fließt und tagsüber zunehmend labil geschichtet ist. Gewitter kann es bis in den Sonntagabend hinein geben, so die Meteorologen weiter.

Erst vor einigen Tagen waren schwere Unwetter über das Allgäu gezogen. Besonders traf es den Raum Füssen, wo Hagel und Starkregen wüteten. Keller und Tiefgaragen liefen dabei voll, sogar ein Supermarkt und mehrere hotels mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. Die Feuerwehr verzeichnete rund 160 Einsätze, die entstandenen Sachschäden sind enorm.

