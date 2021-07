Wetterdienst warnt: Starke Gewitter und Regenfälle am Samstagmorgen im Allgäu - Turbulenzen auch nachmittags erwartet

Donner, Blitze und starke Regenfälle: Der deutsche Wetterdienst warnt für Teile des Allgäus vor heftigen Gewittern.

24.07.2021 | Stand: 08:41 Uhr

Update, 8.30 Uhr: Nachmittags sollen bayernweit weitere teils heftige Gewitter folgen

Bayernweit ist am Nachmittag erneut mit einer Gewitterfront zu rechnen. Vereinzelt ist dabei Starkregen bis zu 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Hagel von bis zu drei Zentimetern und Sturmböen sind ebenfalls Teil der Prognose. Gleichzeitig steigen die Temperaturen in ganz Bayern auf nahezu 30 Grad.

Das Wetter hält die Allgäuer weiter auf Trab. Der deutsche Wetterdienst gab am frühen Samstagmorgen eine Warnung vor Gewittern und teils starken Regenfällen heraus.

Betroffen sind demnach:

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Unterallgäu

Landkreis Ostallgäu

Kempten

Memmingen

"Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4)", schreibt der Wetterdienst. Das bedeutet: "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich." Die Gewitter dauern bis etwa 9 Uhr.

Lesen Sie auch

Warnung des Wetterdienstes Gewitter-Finale! Heute kann's noch mal krachen, aber dann...

(Lesen SIe auch: So warnen Kempten und das Oberallgäu, wenn eine Katastrophe droht)

Gewitter am Morgen: Das ist der Grund

Gewitter am Morgen sind zwar nicht so häufig wie am späten Nachmittag oder Abend. Doch sie kommen vereinzelt immer wieder vor. Grund: Auch am Morgen kann der Temperaturunterschied zwischen der Ober- und Unterseite von Wolken groß sein. Vereinfacht ausgedrückt: Die Oberseite kann in der Nacht stark auskühlen, während die Unterseite noch Wärme "speichert".

Bilderstrecke

Brutale Naturgewalt: Zahlen und Fakten zu Gewitter

1 von 13 Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa 2 von 13 Gewitter kündigen sich im Sommer meist schon am Tage mit schwüler, feuchter Luft an. Wenn sich schon am Mittag kleine Quellwolken auftürmen, kann das ein Anzeichen für ein Gewitter am Abend sein. Kurz vor dem Unwetter bilden sich dann die typischen aufgetürmten Wolken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Gewitter kündigen sich im Sommer meist schon am Tage mit schwüler, feuchter Luft an. Wenn sich schon am Mittag kleine Quellwolken auftürmen, kann das ein Anzeichen für ein Gewitter am Abend sein. Kurz vor dem Unwetter bilden sich dann die typischen aufgetürmten Wolken. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 3 von 13 Ursache für Sommergewitter ist feuchte Luft am Boden, die von der Sonne aufgeheizt wird und nach oben steigt. Wintergewitter entstehen bei starker Abkühlung in der Höhe. Die wärmere Luft kühlt langsam ab und bildet in mehreren Kilometern Höhe hoch aufgetürmte Wolken. Bild: Valentin Gensch, dpa Ursache für Sommergewitter ist feuchte Luft am Boden, die von der Sonne aufgeheizt wird und nach oben steigt. Wintergewitter entstehen bei starker Abkühlung in der Höhe. Die wärmere Luft kühlt langsam ab und bildet in mehreren Kilometern Höhe hoch aufgetürmte Wolken. Bild: Valentin Gensch, dpa 4 von 13 Innerhalb der Wolken entstehen elektrische Spannungen, die sich kurzschlussartig entladen. Die Folge: Es blitzt und kracht am Himmel. Bild: Christoph Schmidt, dpa Innerhalb der Wolken entstehen elektrische Spannungen, die sich kurzschlussartig entladen. Die Folge: Es blitzt und kracht am Himmel. Bild: Christoph Schmidt, dpa 5 von 13 In Deutschland schlagen nach DWD-Angaben jährlich etwa zwei Millionen Blitze ein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa In Deutschland schlagen nach DWD-Angaben jährlich etwa zwei Millionen Blitze ein. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 6 von 13 Blitze können zwischen Wolken hin und her sausen, aber auch auf die Erde treffen. Bild: Patrick Pleul, dpa Blitze können zwischen Wolken hin und her sausen, aber auch auf die Erde treffen. Bild: Patrick Pleul, dpa 7 von 13 Wenn sich Blitze entladen, können Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere entstehen. Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, kann das zu einem Herzstillstand oder schweren Verbrennungen führen. Auch Gehirn und Nervensystem können vom Stromschlag Schaden nehmen. Bild: Hartl, dpa Wenn sich Blitze entladen, können Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere entstehen. Wird ein Mensch vom Blitz getroffen, kann das zu einem Herzstillstand oder schweren Verbrennungen führen. Auch Gehirn und Nervensystem können vom Stromschlag Schaden nehmen. Bild: Hartl, dpa 8 von 13 In Deutschland sterben im Schnitt vier Menschen im Jahr bei Blitzunfällen, 110 werden verletzt. Das berichtet der VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung. Bild: Patrick Pleul, dpa In Deutschland sterben im Schnitt vier Menschen im Jahr bei Blitzunfällen, 110 werden verletzt. Das berichtet der VDE Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung. Bild: Patrick Pleul, dpa 9 von 13 Auch für Weidetiere können Gewitter gefährlich werden. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Kühe sterben, weil neben ihnen ein Blitz eingeschlagen hat. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Auch für Weidetiere können Gewitter gefährlich werden. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass Kühe sterben, weil neben ihnen ein Blitz eingeschlagen hat. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 10 von 13 Bei einem Blitz können in Sekundenbruchteilen Temperaturen von etwa 30.000 Grad Celsius entstehen. Die Luft erhitzt sich und dehnt sich explosionsartig aus - je nach Entfernung hört man ein Grummeln oder lautes Krachen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Bei einem Blitz können in Sekundenbruchteilen Temperaturen von etwa 30.000 Grad Celsius entstehen. Die Luft erhitzt sich und dehnt sich explosionsartig aus - je nach Entfernung hört man ein Grummeln oder lautes Krachen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 11 von 13 Da der Schall langsamer ist als das Licht, kann man aus dem Abstand von Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters abschätzen. Vergehen drei Sekunden ist das Unwetter etwa einen Kilometer entfernt. Bild: Fabian Sommer, dpa (Archiv) Da der Schall langsamer ist als das Licht, kann man aus dem Abstand von Blitz und Donner die Entfernung des Gewitters abschätzen. Vergehen drei Sekunden ist das Unwetter etwa einen Kilometer entfernt. Bild: Fabian Sommer, dpa (Archiv) 12 von 13 Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen - heißt es zumindest im Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten mindestens zehn Meter Abstand zu halten und sich möglichst in eine Mulde zu hocken. Bild: Matthias Balk, dpa Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen - heißt es zumindest im Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch das ist falsch. Da sich der Blitz in der Regel hohe Objekte sucht, sind Bäume kein guter Schutz. Experten raten mindestens zehn Meter Abstand zu halten und sich möglichst in eine Mulde zu hocken. Bild: Matthias Balk, dpa 13 von 13 Das Auto ist bei Gewitter ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten faradayschen Käfig und leitet den Blitz ab. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten aber weit weniger Schutz. Bild: Patrick Pleul, dpa Das Auto ist bei Gewitter ein sicherer Ort. Die Karosserie bildet einen sogenannten faradayschen Käfig und leitet den Blitz ab. Autos mit vielen Kunststoffteilen oder Cabrios bieten aber weit weniger Schutz. Bild: Patrick Pleul, dpa 1 von 13 Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa Sie sind eine Naturgewalt: Gewitter. Wenn Blitze über den Himmel zucken und danach der Donner grollt, sind viele Menschen fasziniert. Anderen nötigt das Spektakel Respekt ab. Wie entsteht Gewitter? Wie heiß sind Blitze? Und ist man bei Gewitter im Auto wirklich sicher? Bild: Christoph Schmidt, dpa

Der Temperaturunterschied vergrößert sich und es kommt zu Blitzen und Gewittern. Physikalisch ist ein Blitz ein kurzer, aber sehr starker elektrischer Strom. Er gleicht starke unterschiedliche elektrische Ladungen zwischen Wolken beziehungsweise zwischen Wolken und der Erde aus.

Das Warnsystem des Deutschen Wetterdienstes umfasst vier Skalen:

Stufe 1: Amtliche Warnungen (Gelb)

Wetterbedingte Gefährdungen können auftreten. Das Verhalten sollte entsprechend angepasst werden.

Stufe 2: Amtliche Warnung vor markantem Wetter ( Orange )

Stufe 3: Amtliche Unwetterwarnung (Rot)

Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Empfohlen wird: Lage im m Blick behalten, Verhalten anpassen.

Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können Schäden auftreten. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien.

Stufe 4: Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Dunkelrot)

Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Aufenthalte im Freien sind zu vermeiden.

Große Sorge herrscht derweil in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und in Nordhrein-Westfalen. Dort wird teils erneut mit Starkregen gerechnet.

Alle Entwicklungen aus den Flutgebieten lesen Sie in unserem Newsblog.