Kommt der Schnee nächste Woche ins Allgäu zurück? Meteorologe macht erste Prognose

Am Wochenende wird das Wetter im Allgäu noch einmal sonnig und mild. Besonders Skisportler dürfen sich freuen. Wo und wann Schnee fällt, ist aber noch unsicher.

18.11.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Jetzt aber noch mal schnell raus! Am bevorstehenden Wochenende könnte es voraussichtlich das letzte Mal sein, dass sich das Wetter im Allgäu von seiner milden Sonnenseite zeigt. Denn ab kommender Woche wird es deutlich kälter. Worauf sich die Menschen im Allgäu wettertechnisch einstellen können, hat unsere Redaktion Wetter-Experten Jürgen Schmidt vom WetterKontor gefragt.

Wettervorhersage für das Allgäu: Am Wochenende wird es noch einmal angenehm warm

Dank der Nähe zum Hoch Valentina werden die nächsten Tage sehr schön, berichtet Schmidt. Bis zum Wochenende seien die nächsten Tage angenehm trocken und mild - zumindest dort, wo die derzeitige Nebelgrenze aufbricht. "Bis einschließlich Sonntag wird es vor allem direkt am Alpenrand sehr sonnig", so der Wetter-Experte. Besonders in den Hochlagen oberhalb 800 bis 1000 Meter Höhe dürften Wintersportler demnach von kräftigen Sonnenstrahlen profitieren. (Lesen Sie auch: Slalom in Levi: Lena Dürr führt deutsches Alpin-Quintett an)

Skifahrer rund um Oberstdorf und Füssen sollten also die Gelegenheit nutzen, das warme Wetter in den Bergen - wie etwa beim Nebelhorn - zu genießen. Ob das Unterallgäu ebenfalls etwas Sonnenwärme abbekommt, ist laut Schmidt noch unklar: "Die Nebelgrenze verläuft irgendwo zwischen Oberstdorf und Memmingen."

Aktuell zeigt sich das Wetter auch im Allgäu noch von seiner herbstlich-trüben Seite. Damit wird jedoch am Wochenende Schluss sein. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

So wird das Wetter in der nächsten Woche im Allgäu

Ab nächste Woche wird es deutlich kälter, erklärt Schmidt. Am Montag ziehe bereits die erste Front an die Alpen; oberhalb von 800 Metern rechnet der Meteorologe sogar mit erstem Schnee, wenn auch nicht mit besonders viel. Am Dienstag und Mittwoch wird es laut Schmidt weitgehendst trocken und sogar milder. Damit ist jedoch voraussichtlich ab Donnerstag Schluss: "Ab Mitte der Woche kommt relativ viel kalte Luft. Die Temperaturen sinken deutlich. Am Donnerstagabend kann es deswegen sogar sein, dass in den Tiefenlagen Schnee liegen wird, sogar bis ins Unterallgäu."

Wann und wo fällt Schnee im Allgäu? Meteorologe gibt vorsichtige erste Prognose

Für nächste Freitag und Samstag erwartet der Wetterexperte das erste Weiß in den höheren Lagen. Doch wie viele Zentimeter Neuschnee das sein werden, könne er noch nicht mit Sicherheit sagen. "Es kann auch mehr als ein halber Meter Neuschnee sein. Da muss man einfach abwarten. Die Modelle zeigen noch keine klaren Abläufe an", sagt Schmidt.

Ein zusammenfassendes Fazit gibt er aber ab: "Das milde Wetter ist ab Mitte nächster Woche vorbei. Ab Donnerstag steigt die Schneewahrscheinlichkeit auch für das Unterallgäu deutlich an. Freitag und Samstag schneit es voraussichtlich vor allem in den höheren Lagen im Allgäu."

