"Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr sagen können, dass Covid-19 als Notlage von internationaler Tragweite vorbei ist", sagt der Chef der WHO.

18.03.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Samstag, 18. März, 17.45 Uhr: Gegen Corona geimpfter 87-Jähriger stirbt - Klage von Sohn abgewiesen

Der Sohn eines 87-Jährigen, der acht Monate nach der dritten Corona-Impfung starb, ist mit einer Schmerzensgeldklage am Landgericht Ravensburg gescheitert. Er wollte eine Summe von 22 500 Euro erstreiten. Allerdings habe der Sohn nichts zu konkreten gesundheitlichen Beeinträchtigungen seines Vaters als Folge der Impfungen vorgebracht, "nicht einmal zu Schwellungen und Spannungen im Bereich der Einstichstelle in den Tagen nach der jeweiligen Impfung", heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Begründung der Richter. Allein für den Stich mit der Nadel und das Einbringen des Impfstoffes sei, selbst wenn eine wirksame Einwilligung nicht vorgelegen haben sollte, eine Entschädigung in Geld nicht geboten.

Der Sohn hatte gegen einen Allgemeinarzt geklagt, der den Senior im Juni und Juli 2021 und dann nochmals im Januar 2022 gegen Corona geimpft hatte. Der 87-Jährige starb im September 2022. Der Kläger habe als Erbe seines Vaters geltend gemacht, dass es vor den Impfungen keine oder allenfalls eine unzureichende Aufklärung gegeben habe, so das Gericht. Die von seinem Vater erklärte Einwilligung sei daher unwirksam. Je Impfung stellte sich der Kläger ein Schmerzensgeld von 7500 Euro vor.

Samstag, 18. März, 14.15 Uhr: WHO-Chef rechnet mit Ende der Corona-Pandemie in diesem Jahr

Die Zahl der wöchentlich gemeldeten Corona-Todesfälle ist mit rund 5000 vergangene Woche erstmals niedriger gewesen als vor drei Jahren, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals von einer Pandemie sprach. Das sei eine positive Entwicklung, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf.

Dass Tedros das Wort Pandemie am 11. März 2020 erstmals ausgesprochen hat, hat die Welt zwar wachgerüttelt. Die höchste Alarmstufe hatte die WHO aber bereits sechs Wochen vorher ausgerufen, am 30. Januar, als sie eine Notlage von internationaler Tragweite erklärte. Zu dem Zeitpunkt gab es weniger als 100 Fälle außerhalb von China und keine Todesfälle.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr sagen können, dass Covid-19 als Notlage von internationaler Tragweite vorbei ist", sagte Tedros.

Freitag, 17. März, 19.10 Uhr: Neue Spur zum Corona-Ursprung: Marderhunde als Überträger?

Über den Auslöser der Corona-Pandemie wird bis heute gerätselt. Für kurze Zeit stellen chinesische Forscher Daten in eine öffentliche Datenbank. Westliche Wissenschaftler finden darin spannende Hinweise.

Freitag, 17. März, 12.50 Uhr: Lauterbach als "geisteskrank" bezeichnet - Anklage gegen 46-Jährige

Eine Berlinerin soll wegen eines Hasskommentars zu Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft klagte die 46-Jährige wegen Beleidigung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten an, wie die Berliner Behörde am Freitag mitteilte. Die Frau habe unter einem Internetbeitrag der "Tagesschau" im Oktober 2022 im öffentlich einsehbaren Kommentarforum gegen den Minister gehetzt, so der Vorwurf.

Sie habe Lauterbach als "geisteskrank" bezeichnet und seinen Tod gefordert. Der Beitrag befasste sich mit den Überlegungen der Bundesregierung zu einer Legalisierung von Cannabis. Ob und wann es zum Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten kommt, war zunächst offen.

Freitag, 17. März, 10.30 Uhr: Corona-Bußgeld in Bayern zurückfordern: Wie geht das?

Die bayerische Corona-Ausgangssperre im April 2020 wurde für unverhältnismäßig erklärt. Wer damals ein Bußgeld zahlen musste, kann dieses jetzt zurückfordern. Wie das geht, lesen Sie hier.

Freitag, 17. März, 7.50 Uhr: Sport nach Corona: Wie lange sollte man Pause machen?

Wann ist nach einer Corona-Infektion Sport wieder möglich? Schließlich ist es riskant, den Körper zu früh zu belasten. Wie der Wiedereinstieg gelingt.

Freitag, 17. März, 7.45 Uhr: Inzidenz bei 47,0 - Werte im Allgäu teils gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut am Freitag mit 47,0 an. In den Allgäuer Städten und Landkreise sind die Werte zum Teil gesunken. Mittlerweile liegt nur noch der Landkreis Ostallgäu mit einer Inzidenz von 51,0 über dem Wert von 50. Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in der Region finden Sie hier.

Donnerstag, 16. März, 16.20 Uhr: Die Stadt Augsburg sitzt auf 400.000 abgelaufenen Schutzmasken

Vor drei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Augsburg registriert. In der Folge beschaffte die Stadt Material. Nicht alles wurde verbraucht.

Donnerstag, 16. März, 15.45 Uhr: Behörde: 79 Fälle von Corona-Impfschäden in Bayern

In Bayern haben bislang 79 Menschen einen offiziell anerkannten Gesundheitsschaden durch die Corona-Impfung erlitten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 16. März, 7 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen und Inzidenzwerte im Allgäu

In den vergangenen sieben Tagen wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) im gesamten Allgäu 251 Neu-Infektionen verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie sind in der Region 1295 Menschen gestorben. Die Inzidenz ist in einigen Allgäuer Landkreisen und Städten gesunken. Bis auf die Stadt Kaufbeuren und den Kreis Ostallgäu liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in den Regionen unter dem Wert von 50. Bundesweit gibt das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 47,4 an. Hier finden Sie stets den aktuellen Überblick über die Inzidenzwerte im Allgäu.

Mittwoch, 15. März, 21.30 Uhr: Maske verweigert - Geldstrafe für Versammlungsleiter von Corona-Demo

Rund zweieinhalb Jahre nach einer Demonstration in der Corona-Krise ist der damalige Versammlungsleiter wegen Maskenverweigerung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht München II revidierte mit dem Urteil eine Entscheidung des Amtsgerichtes in Garmisch-Partenkirchen, das den Mann zunächst freigesprochen hatte.

Er hatte im November 2020 bei der Demo in Murnau die Teilnehmer dazu aufgerufen, "als Zeichen des Widerstands die Maske abzusetzen". Der Mann hatte laut Anklage während der Kundgebung auch selbst keine Maske getragen, obwohl eine Maskenpflicht angeordnet war. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Versammlungsgesetz verurteilt, dem er als Versammlungsleiter zuwider gehandelt habe.

Nach dem Urteil in zweiter Instanz ist der 56-Jährige zu 6000 Euro verurteilt worden (40 Tagessätze zu je 150 Euro), wie das Münchner Oberlandesgericht am Mittwoch berichtete. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft können Revision einlegen.

Im Gegensatz zum Amtsgericht sah das Landgericht die Auflage einer Maskenpflicht als zulässig an. Aus damaliger Sicht sei die Maßnahme aufgrund der erheblichen Gefahren der Pandemie geeignet und erforderlich gewesen. Eine relevante Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit konnte die Strafkammer in der Auflage nicht erkennen.

Mittwoch, 15. März, 14.30 Uhr: Corona-Ausbruch im Heim - Geldstrafe nur wegen Impfpass-Fälschung

Nach einem Corona-Ausbruch mit drei Toten in einem Hildesheimer Pflegeheim ist eine frühere Mitarbeiterin lediglich wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Die 46-Jährige hatte ihrem Arbeitgeber einen gefälschten Impfpass vorgelegt. Strafmildernd wertete das Landgericht Hildesheim am Mittwoch unter anderem, dass die Frau sich selbst wegen des Impfpasses bei der Polizei angezeigt hatte.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft ihr zudem fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt, was die Frau stets abstritt. In Bezug auf diese Vorwürfe wurde das Verfahren eingestellt, nachdem Gutachter vorgetragen hatten, dass die 46-Jährige nicht zweifelsfrei als Auslöserin der Infektionskette bestimmt werden könne.

Die Frau hatte Ende November 2021 drei Tage lang weiter als Alltagsbegleiterin in dem Heim gearbeitet, während ihr Sohn Corona hatte und sie unbemerkt selbst auch infiziert war. Als ungeimpfte Kontaktperson hätte sie sich nach den damaligen Regeln eigentlich in Quarantäne begeben müssen. Verteidigung und Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel - damit ist das Urteil rechtskräftig.

Dienstag, 14. März, 13.15 Uhr: China öffnet Grenzen wieder für alle Reisenden

Nach dem Ende der strengen Corona-Maßnahmen hat China seine Grenzen wieder vollständig für Besucher geöffnet. Wie das Außenministerium in Peking am Dienstag mitteilte, sollen ab Mittwoch wieder alle Arten von Visa für Ausländer ausgestellt werden.

China hatte seine Grenzen nach drei Jahren strenger Pandemie-Maßnahmen Anfang Januar wieder geöffnet - zunächst aber vorrangig für Geschäftsreisende und Familienbesuche. Nun können auch Touristen wieder regulär in die Volksrepublik reisen. Auch die visafreie Einreise in einige Regionen Chinas soll wieder in Kraft treten. Langzeitvisa, die vor der Grenzschließung am 28. März 2020 ausgestellt wurden, können laut Mitteilung wieder genutzt werden.

Dienstag, 14. März, 10 Uhr: Tilda Swinton hat keine Lust mehr auf Corona-Schutzmasken

Die britische Schauspielerin Tilda Swinton (62, "Doctor Strange") hat klar gemacht, dass sie genug von der Corona-Pandemie und den entsprechenden Schutzmaßnahmen hat. Während eines Gesprächs auf der Veranstaltung South by Southwest (SXSW) erwähnte die Oscar-Preisträgerin, dass sie bald einen Film in Irland drehen werde und ihr das Team das Tragen einer Maske vorgeschrieben habe.

Darüber äußerte sie ihren Unmut: "Ich werde keine Maske tragen, weil ich kerngesund bin und so oft eine Covid-Infektion hatte und ich voller Antikörper und voller Zuversicht bin."

Zwar unterstützten die meisten Hollywood-Größen während der Pandemie die Schutzmaßnahmen, allerdings ist Swinton auch nicht der einzige Star, der Kritik äußert. In Deutschland haben schon 2021 einige Schauspieler mit satirischen Videos den Umgang mit dem Coronavirus kritisiert. Die Aktion löste kontroverse Reaktionen aus: Manche warfen der Gruppe vor, das Coronavirus zu verharmlosen. Mehrere Teilnehmer distanzierten sich später von der Aktion.

Dienstag, 14. März, 6.30 Uhr: Die Inzidenzwerte im Allgäu

Die Inzidenzwerte in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und den Allgäuer Landkreisen im Überblick.

Montag, 13. März, 21.25 Uhr: Lauterbach: Regierung will Impfgeschädigten schneller helfen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will ein neues Programm starten. Mit diesem soll dafür gesorgt werden, dass Impfgeschädigten schneller und besser geholfen wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 13. März, 20.20 Uhr: Generalleutnant Breuer soll neuer Generalinspekteur werden

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) baut das Team in der Spitze des Wehrressorts um. Generalleutnant Carsten Breuer soll neuer Generalinspekteur der Bundeswehr werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin erfuhr. Der 58-jährige soll auf General Eberhard Zorn folgen, der den Posten als ranghöchster Soldat im April 2018 übernommen hatte. Auch die mit der weitgehend erfolglosen Ex-Ministerin Christine Lambrecht ins Ministerium gekommene Staatssekretärin Margaretha Sudhof soll ihren Posten räumen.

Breuer ist derzeit Befehlshaber des neuen Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, das er aufgebaut hat. Öffentliches Interesse fand auch seine Aufgabe als Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt. Er hatte die Koordinierung behördlicher Maßnahmen übernommen. Seitdem hat er enge Drähte ins Kanzleramt.

Montag, 13. März, 16.50 Uhr: Erste Biontech-Container für Impfstoffproduktion in Ruanda

Mit der Ankunft der ersten Spezialcontainer in Ruanda rückt die Impfstoffproduktion des Mainzer Unternehmens Biontech auf afrikanischem Boden wieder ein Stück näher. Sechs spezielle Schiffscontainer kamen am Montag per Flugzeug in der Hauptstadt Kigali an, wie Biontech mitteilte. Dort wurden sie von dem ruandischen Gesundheitsminister Sabin Nsanzimana und dem operativen Geschäftsführer von Biontech, Sierk Poetting, in Empfang genommen.

Die sechs Container werden auf einem Biontech-Gelände in einer Sonderwirtschaftszone in Kigali in einer Halle einen sogenannten "BioNTainer" bilden, eine modulare Produktionseinheit. Eine zweite solche Einheit soll folgen. Der Produktionsstart erfolgt indes frühestens im Verlauf des Jahres 2024.

In den zwei "BioNTainern" können dann pro Jahr etwa 50 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer hergestellt werden. Potenziell können in der Anlage in Zukunft auch mRNA-Impfstoffe gegen Tuberkulose oder Malaria produziert werden. Neben dem Standort in Kigali plant Biontech in Afrika weitere solche modularen Produktionsstätten im Senegal und gegebenenfalls in Südafrika.

Montag, 13. März, 7.32 Uhr: Lauterbach verspricht Hilfen für Impfgeschädigte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Hilfen für Menschen mit Langzeitschäden einer Corona-Infektion oder -Impfung zugesagt. Er werde mit dem Ministerium ein Programm auflegen, bei dem die Folgen von Long Covid und Post Vac (Impfschäden) untersucht würden und die Versorgung der Betroffenen verbessert werde, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". "Das ist ein Programm, das ich so schnell wie möglich auflegen möchte. Ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld." Es gehe auch darum, die Experten in diesem Bereich so zu vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer guten Therapie steige.

Lauterbach sagte, die Langzeitfolgen einer Corona-Impfung müssten schneller anerkannt werden. Zugleich betonte er, dass schwere Impfschäden sehr selten vorkämen - laut Daten des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und der europäischen Zulassungsbehörde führe weniger als eine von 10 000 Impfungen zu solchen Schäden. Weil das Krankheitsbild immer deutlicher werde, müsse es in Zukunft schneller gehen, die Betroffenen zu identifizieren und ihnen zu helfen.

Auf Grundlage der EU-Verträge mit den Impfstoffherstellern hafte der Staat für Impfschäden, betonte Lauterbach. Es sei dennoch "wertvoll", wenn Firmen sich daran beteiligten. "Denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen. Und somit also wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste, sondern das könnte man erwarten."

Montag, 13. März, 7.30 Uhr: Die Inzidenzwerte im Allgäu

Nur noch zwei Städte und Landkreise im Allgäu liegen über einem Inzidenzwert von 50.

Sonntag, 12. März, 13.30 Uhr: Bildungsexperte warnt vor Entwertung der Abiturnoten

Der Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann, hat vor einer Entwertung von Abiturnoten gewarnt. Er sagte der "Bild am Sonntag": "Wir müssen dringend zurück zur früheren Benotung und zum vorherigen Leistungsanspruch, sonst geht die wichtige Signalwirkung der Abiturnoten verloren." Nach der Corona-Pandemie dürften Abitur und Abschlussprüfungen nicht dauerhaft auf einem leichteren Niveau bleiben.

Die bildungspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, Ria Schröder, kritisierte unterschiedliche Anforderungen in den Bundesländern: "Deutschland leistet sich 16 verschiedene Schulsysteme, Lehrpläne und Prüfungsordnungen. Dabei kann kein einheitliches Abitur herauskommen", sagte Schröder der Zeitung. "Wir brauchen mehr Qualität durch Vergleichbarkeit in der Bildung."

Samstag. 11. März, 7 Uhr: Aktuelle Inzidenzen im Allgäu

In den Landkreisen Lindau, Ober- und Unterallgäu sowie der kreisfreien Stadt Kempten bleiben die Coronazahlen unter dem Schwellenwert von 50. Memmingen liegt weiterhin knapp über dem Wert. Anstiege der Fallzahlen gibt es jedoch in Kaufbeuren und dem Ostallgäu. Mehr dazu hier.

Freitag, 10. März, 11.05 Uhr: Neue Corona-Variante EG.1 breitet sich aus: Was ist bekannt?

Verschwindet Corona nie mehr? Der Omikron-Subtyp XBB.1.5 dominiert das Infektionsgeschehen, derweil breitet sich eine Untervariante aus. Wie gefährlich sie ist.

Freitag, 10. März, 8 Uhr: Alle Allgäuer Kreise und Städte unter Inzindenz von 50 - mit einer Ausnahme

Die Inzidenz in allen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten liegt am Freitag unter der 50er-Marke - eine Ausnahme gibt es allerdings, die knapp über 50 liegt. Die aktuellen Corona-Zahlen in der Region finden Sie tagesaktuell hier.

Donnerstag, 9. März, 17.35 Uhr: Corona-Quarantäne: OVG verhandelt über Streit um Lohn-Entschädigung

Im Streit um Lohn-Entschädigungszahlungen in der Corona-Pandemie zwischen dem Land NRW und der Fleischindustrie verhandelt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Freitag (10.15 und 13.00 Uhr) zwei Musterverfahren. Die Behörden hatten in der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr 2020 viele Beschäftigte in die Quarantäne geschickt. Laut Infektionsschutzgesetz stehen den betroffenen Unternehmen, in der Regel damalige Subunternehmen der Schlachtbetriebe Tönnies (Rheda-Wiedenbrück) und Westfleisch (Münster), Entschädigungszahlungen für den bezahlten Lohn zu.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte den Landschaftsverband Westfalen-Lippe in der Corona-Pandemie allerdings angewiesen, Anträge auf Entschädigung nach Infektionen von Beschäftigen abzuweisen. Der Minister hatte den Unternehmen vorgeworfen, für den Ausbruch der Pandemie mit verantwortlich zu sein.

Daraufhin sind bei den Verwaltungsgerichten in Münster und Minden mehr als 7000 Klagen eingegangen und erste Urteile gesprochen worden.

Donnerstag, 9. März, 15.30 Uhr: Bürger können bestimmte Corona-Bußgelder zurückfordern

Nach der Niederlage der Staatsregierung vor dem Bundesverwaltungsgericht Ende 2022 können Bürgerinnen und Bürger ganz bestimmte unberechtigt verhängte Corona-Bußgelder nun zurückfordern. Um welche Fälle es sich handelt, lesen Sie hier.

Donnerstag, 9. März, 15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte im Allgäu

Im gesamten Allgäu sind die Inzidenzwerte weiter gesunken. Hier der Überblick.

Mittwoch, 8. März, 19.20 Uhr: Wie gefährlich sind die vielen unerkannten Corona-Fälle?

In Bayern sind alle landesrechtlichen Corona-Regeln gefallen. Ob das vertretbar ist und welche Möglichkeiten es jetzt noch gibt, das Virus im Auge zu behalten.

Mittwoch, 8. März, 17.50 Uhr: Wegen Corona: Bö gewinnt vorzeitig Biathlon-Gesamtweltcup

Corona hat im Kampf um den Biathlon-Gesamtweltcup zu einer vorzeitigen Entscheidung geführt. Obwohl der mit dem Virus infizierte norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö beim Weltcup in Schweden im Einzel fehlt, hat der fünfmalige Oberhof-Weltmeister seinen vierten Gewinn der Großen Kristallkugel bereits sicher.

Denn auch sein einziger Rivale, sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid, startet nach seiner Corona-Infektion am Donnerstag beim Einzel in Östersund nicht. Weil danach nur noch vier Einzelrennen zu absolvieren sind, kann Bö nicht mehr eingeholt werden. Der 29-Jährige hat 399 Punkte Vorsprung, es werden aber nur noch 360 Zähler vergeben. Bö hat zudem bereits die Kleinen Kristallkugeln im Sprint und der Verfolgung gewonnen.

Der 16-malige Saisonsieger Bö will wie Laegreid und sein ebenfalls infizierter Bruder Tarjei am Sonntag im Massenstart wieder dabei sein. Beim Saisonfinale in Oslo in der kommenden Woche stehen drei Einzelrennen auf dem Programm. Der fünfmalige Olympiasieger Bö (29) gewann von 2019 bis 2021 dreimal in Serie den Gesamtweltcup.

Mittwoch, 8. März, 10.40 Uhr: Biathlon-Weltmeister Samuelsson mit Corona infiziert

Corona ist bei den Biathleten kurz vor dem Saisonende wieder ein Thema. Einige Topstars haben sich infiziert. Kurz vor Ende der Biathlon-Saison hat es den nächsten Top-Athleten mit Corona erwischt. Vor dem am Donnerstag beginnenden Heim-Weltcup in Östersund wurde Schwedens Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson positiv auf das Coronavirus getestet. "Ich habe sehr wenig Symptome und hoffe, noch in Östersund antreten zu können. Aber dafür muss ich erst mal ganz gesund werden", teilte der 25-Jährige auf Instagram mit. Er hatte leichte Erkältungssymptome, ein anschließender Test fiel dann positiv aus.

Samuelsson hofft nun, wenigstens am Sonntag beim abschließenden Massenstart dabei zu sein. Das trifft auch auf Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö, seinen Bruder Tarjei sowie ihren Teamkollegen Sturla Holm Laegreid zu. Das Trio hatte sich in der Vorwoche beim Weltcup in Nove Mesto ebenso infiziert wie Frankreichs Weltcup-Gesamtsieger Quentin Fillon Maillet und der Ukrainer Dmytro Pidrutschnji.

Die Bö-Brüder hatten in Tschechien zwei Doppelsiege gefeiert, am Samstag in der Verfolgung trotz eines positiven Tests. Dass sie danach gemeinsam mit den anderen Athleten im Flugzeug fliegen wollten, hatte nach den Rennen am Sonntag für Kritik gesorgt. "Das ist nicht richtig", sagte Benedikt Doll dem norwegischen Sender NRK. "Sie können andere anstecken. Wenn ich krank gewesen wäre, wäre ich mit dem Auto gefahren." Auch Samuelsson, zu dem Zeitpunkt noch nicht positiv, sah es so: "Wenn sie Symptome haben und krank sind, dann ist es nicht so cool, dass sie in dieses Flugzeug steigen." Die Norweger reagierten auf die Kritik und buchten die Bös auf einen anderen Flug nach Norwegen.

Mittwoch, 8. März, 10.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte im Allgäu

Fast in allen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Inzidenzwerte am Mittwoch gesunken. Hier unsere Übersicht.

