Nach dem Ekelfund in Lindau: Wie arbeiten eigentlich Lebensmittelkontrolleure?

Sie suchen nach Waren, die abgelaufen sind, oder Dreck in Küchen: Lebensmittelkontrolleure. Finden sie etwas, kann das für Gastronomen teuer werden.

22.07.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Abgelaufene Lebensmittel in Restaurants, ekelerregende Zustände in einer Bäckerei und fast eine Tonne an Fleisch, Soßen und Sirup, die vernichtet wurden: Lebensmittel-Kontrolleure haben in Lindau derzeit alle Hände voll zu tun. Fünf Betriebe wurden innerhalb weniger Tage wegen Hygienemängeln geschlossen. „Mit aller Konsequenz“ wolle man gegen solche Zustände vorgehen, sagte der Lindauer Landrat Elmar Stegmann. Zwei Behörden aus der Region erklären hier, wie sie arbeiten.

Wann wird in Restaurants überhaupt kontrolliert?

Es werde unterschieden zwischen Routinekontrollen und Prüfungen, die beispielsweise nach Verbraucherbeschwerden gemacht werden, sagt Sybille Ehreiser, Sprecherin des Lindauer Landratsamtes. Routinekontrollen werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Priorität haben sogenannte Herstellerkontrollen bei Metzgern, Bäckern oder Käsereien oder auch bei Küchen in Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten, erläutert Stefan Leonhart, Sprecher des Ostallgäuer Landratsamtes. In der Regel werden diese einmal jährlich kontrolliert, sagt Ehreiser: „Betriebe mit einem geringeren Risiko seltener.“ Gebe es Anbieter mit früheren „eklatanten Verstößen“, stehen sie bei anlassbezogenen Kontrollen ganz oben in der Prioritätenliste – je nach Dringlichkeit und verfügbarem Personal werde dort kontrolliert.

Wie viele Menschen arbeiten in der Lebensmittel-Überwachung?

Im Landkreis Lindau seien derzeit 1,5 von drei Stellen besetzt – Landrat Elmar Stegmann macht die Regierung nach eigenen Angaben seit Monaten immer wieder auf die personelle Unterbesetzung aufmerksam. Im Landkreis Ostallgäu gibt es derzeit sechs Kontrolleure, die sich vier Vollzeitstellen teilen.

Werden Lebensmittel-Kontrollen in der Gastronomie angekündigt?

Klare Antwort der Behörden: nein.

Wie oft werden Gastro-Betriebe kontrolliert?

Pauschal lasse sich das nicht sagen, antwortet Ehreiser. Vor allem im Landkreis Lindau, wo Personal fehle, könne man nicht so häufig kontrollieren, wie es eigentlich notwendig wäre. Die Mitarbeiter seien im Kreis für 1500 Betriebe zuständig. Nach jedem Kontrollbesuch folgten Dokumentationen – bei Verstößen ist der bürokratische Aufwand nochmals größer. Im personell besser aufgestellten Ostallgäu wurden 2022 etwa 78 Prozent aller angemeldeten Speisegaststätten kontrolliert.

Was folgt, wenn Mängel festgestellt wurden?

Das hänge immer von der Schwere des Verstoßes ab, sagt Leonhart. Die Folgen reichen von mündlichen Belehrungen durch den Kontrolleur über ein Bußgeld bis hin zu Anzeigen und Schließungen. Laut Ehreiser würden Betriebe grundsätzlich aber dabei unterstützt, den notwendigen Zustand wieder herzustellen. Wird ein Bußgeld über 350 Euro verhängt, müssen Kontrolleure den jeweiligen Betrieb an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit melden. Auf deren Internetseite werden diese dann veröffentlicht.