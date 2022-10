Wie eine gute Pressemitteilung aussieht

Allgäuer Zeitung bietet Workshops für Vereine an. Der Allgäu-Schwäbische Musikbund nutzte das Angebot und bekam Antworten auf viele Fragen.

16.10.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Wie funktioniert gute Pressearbeit? Wie kommt mein Verein in die Printausgabe oder die digitalen Kanäle der AZ? Diese und viele weitere Fragen standen im Mittelpunkt eines Workshops unserer Zeitung, an dem über 20 Mitglieder des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) aus dem gesamten Regierungsbezirk teilnahmen. Laura Wiedemann, Ralf Lienert und Markus Raffler gaben Musikerinnen und Vereinsverantwortlichen Einblicke in die Redaktionsabläufe. Sie erklärten, warum ein lebendig aufbereiteter Konzertbericht oder ein Dirigentenporträt bei Lesern (und Redakteuren) deutlich besser ankommen als ein chronologisch verfasster Versammlungsbericht voller Füllwörter. Themen waren aber auch die pfiffige Bebilderung von Texten, Bildrechte und die Frage, wie eine zeitgemäße Präsentation einer Kapelle in sozialen Netzwerken aussehen kann. Nach fünf Stunden nahmen die Musikerinnen und Musiker nicht nur jede Menge Wissen mit nach Hause, sondern auch die Botschaft der Zeitungsmacher: Wir berichten sehr gerne über alle Vereine, denn wir halten deren Arbeit und Bedeutung für die Gesellschaft für außerordentlich wichtig.