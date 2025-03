Mittel gegen den Pflegenotstand: Personal zurückgewinnen!

Nein, so prekär wie in Alten- und Pflegeheimen ist die personelle Lage im Klinikum Memmingen nicht, sagt der stellvertretende Pflegedirektor Jochen Zettler. Aber immerhin so angespannt, dass Bewerber dem Krankenhaus nicht gerade die Türen einrennen. Und dass einige Stellen nicht besetzt sind. Kein Alleinstellungsmerkmal des Memminger Krankenhauses: Vielen Kliniken im Allgäu, in Bayern, deutschlandweit geht es so.

Es braucht in Zukunft mehr Pflegepersonal

Ein Gutachten der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat ergeben, dass der Bedarf an Pflegepersonal weiter steigt. Grund sei vor allem die Demografie: Es kommen nicht so viele Pflegekräfte nach wie in Ruhestand gehen. Künftig wird es also eher so sein, dass nicht die Pflegekräfte sich bei den Kliniken bewerben müssen, sondern umgekehrt. Und den potenziellen Mitarbeitern muss etwas geboten werden. Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Zwar gäbe es in vielen Branchen weniger Personalsorgen, wenn mehr Menschen Voll- statt Teilzeit arbeiten würden. Viele Arbeitnehmer aber, etwa junge Mütter und Väter, sind auf flexible Modelle angewiesen, um Arbeit und Familie vereinbaren zu können.

Warum es sich lohnt, sich um ehemalige Pflegekräfte zu bemühen

Die Kliniken durchleben derzeit keine einfachen Zeiten. Gerade in ländlichen Gebieten wie dem Allgäu, wo Klinikschließungen nicht mehr nur eine theoretische Gefahr sind – siehe Rotkreuzklinik Lindenberg. Es gibt dennoch Chancen und Möglichkeiten. Zum Beispiel sich um ehemalige Pflegekräfte zu bemühen. Und wer es wie das Memminger Klinikum schafft, eine frühere Krankenschwester nach 35 Jahren wieder in ihren alten Job zurückzuholen, macht offenbar etwas richtig.