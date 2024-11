Der Bodensee ist für viele ein Sehnsuchtsort. Doch ewig wird es den See nicht geben. So zumindest schreibt es die Info-Seite Bodensee.de. Dort heißt es: 2,5 Millionen Kubikmeter Geröll kommen pro Jahr im Bodensee durch den Zufluss an. Deshalb büße das Gewässer Fläche ein und würde „in 19.000 Jahren verschwunden sein“.

Felix Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bodensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zufluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis