Meteorologe mit guten Nachrichten fürs Allgäu: Kommt jetzt der Frühling?

In den nächsten Tagen herrscht im Allgäu „perfektes Ausflug- und Wintersportwetter“, sagt Joachim Schug. Und der Diplom-Meteorologe hat auch noch gute Nachrichten für alle Berufstätigen: Denn das Wetter bleibt bis Samstag so, es wird von Tag zu Tag immer milder.

Wie wird das Wetter im Allgäu? Mild!

Im Allgäu erwartet Schug am Donnerstag und Freitag elf bis 17 Grad - das gelte auch für das Kleinwalsertal und für den Bodensee. „Die ganze Woche herrscht trockenes und of sonniges Hochdruckwetter, abgesehen von Nebelfeldern am Bodensee und im Unterland“, sagt Schug.

Während es tagsüber Plusgrade gibt, müsse man nachts in den Tälern und Niederungen noch mit leichtem Frost rechnen. Das milde Wetter erreicht auch höhere Lagen. Schug rechnet am Nebelhorn zum Beispiel mit plus sechs Grad. Es handle sich aber um trockene Wärme, der „wenige Schnee schmilz also nicht“. Am Sonntag tauchen dann zunehmend Wolken auf. Im Alpenraum bleibe es aber wegen des Föhns noch trocken. „Erst Anfang nächster Woche gibt es wieder Regen - oder in den Bergen Schnee“, so Schug.

Winter-Rekorde im März: Minus 25 Grad Celsius in Memmingen

Ein „richtiger Märzwinter mit Kälte“ ahnlich wie 2005, sei heuer aber nicht in Sicht. Damals sank die Anzeige des Thermometers zum Beispiel in Memmingen auf minus 25 Grad Celsius. Viel Schnee gab es etwa am 12. März 1968 in Oberstdorf. Laut Schug sind damals 170 Zentimeter gefallen. Er erwartet für die nächsten Wochen: „Nach allen Langfristvorhersagen soll der erste Frühlingsmonat im Alpenraum zu warum und viel zu trocken ausfallen.“

