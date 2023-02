Raus bei jedem Wetter! Das sind die schönsten Wildparks im Allgäu

Ob bei Schnee oder Sonne: Ein Ausflug in einen der Wildparks im Allgäu lohnt sich immer. Wo Sie Rotwild, Wildschweine und Greifvögeln ganz nahe kommen können.

23.02.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Die Wildparks im Allgäu sind immer ein Erlebnis. Nicht nur im Winter lassen sich viele einheimische Tiere dort besonders gut beobachten. Ob Rehe, Wildschweine oder Eulen: Diese Tiere leben alle in den Wildparks im Allgäu. Welche Wildparks gibt es im Allgäu? Wie sind die Öffnungszeiten? Wo kann ich Wildtiere füttern? Neben den Klassikern verraten wir Ihnen auch Geheimtipps für einen Ausflug in die Region.

Winterwildfütterung in Obermaiselstein

Der Alpenwildpark Obermaiselstein lädt Groß und Klein zur Erlebnisfütterung der Hirsche ein. Die Fütterung findet noch bis zum 15. April statt. Greifvögel leben ebenfalls im Alpenwildpark.

Wer noch mehr lernen möchte: Bei den Erlebnisführungen am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wissenswertes in einem Vortrag.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 18 Uhr, montags Ruhetag

Fütterung: täglich um 16.45 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Der Alpenwildpark Obermaiselstein zeigt Tiere aus den Alpen. Neben Rotwild leben dort auch Greifvögel. Bild: Günter Jansen (Symbolbild)

Wildgehege Auerberg

Rothirsche und Dammwild leben im Wildgehege zwischen dem Auerberg und Bernbeuren. Futter für die Tiere können Besucherinnen und Besucher direkt am Gehege kaufen.

Öffnungszeiten: rund um die Uhr geöffnet

Fütterung: Jede und jeder darf die Tiere mit dem Futter vor Ort füttern.

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

In Schwangau kommen Besucher dem Rotwild ganz nahe

Im Schwangauer Ortsteil Brunnen füttern die Jäger das Rotwild alljährlich ab dem Weihnachtsfest. Die Tiere leben frei im hiesigen Wald und finden sich, angelockt durch Heu und Äpfel, zur Fütterung an der Futterstelle ein. Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sicher sind und das Rotwild in Ruhe fressen kann, schließen die Jäger sie in ein Gatter ein.

Kutschbetriebe bieten Fahrten zur Wildfütterung an. Wer lieber zu Fuß gehen möchte, braucht vom Parkplatz Karbrücke im Ortsteil Brunnen etwa 30 bis 45 Minuten.

Öffnungszeiten: nur während der Fütterung

Fütterung: täglich um 15 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Wenn die Jäger in Hohenschwangau die Tiere füttern, können Besucherinnen und Besucher dem Wild ganz nahkommen. Bild: Roland Schörkhuber

Bei Memmingen lockt der Wildpark Oyhof

Vom Parkplatz in Tannheim bis zum Wildpark Oyhof liegt ein Fußweg von knapp 700 Metern. Familien können hier Dammhirsche, Rotwild und Wildschweine beobachten. Zur Anlage gehören auch ein Waldlehrpfad und ein Waldspielplatz.

Der Verkauf des heimischen Wildfleischs finanziert das Projekt mit. Förster Klaus Kasper organisiert den Verkauf. Die Ware bereitet der regionale Metzger auf Bestellung zu, deshalb besprechen Interessenten mit dem Förster alles weitere unter 08395/1275.

Öffnungszeiten: rund um die Uhr geöffnet

Fütterung: Besucherinnen und Besucher dürfen mitgebrachtes Gemüse, Obst und trockenes Brot füttern.

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Jäger füttern am Wildgehege in Rottenbuch

Von Januar bis März locken Jäger das Rotwild jeden Samstag um 11 Uhr zu den Futterkrippen in Rottenbuch. Die Jäger füllen das Futterstadel und führen durch die halbstündige Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: rund um die Uhr geöffnet

Fütterung: samstags um 11 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

(Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: 23. Februar 2023)

