Grundsätzlich kann jeder ein Windrad bauen - Was man dabei beachten muss

Mehrere Millionen Euro kostet eine Windkraft-Anlage. Welche Laufzeit sie hat, welche Höhe sinnvoll ist und was beim Rückbau zu beachten ist.

03.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Manche Allgäuer Kommune hat sich noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen und in der Region nachhaltig etwas zu verändern, sind viele Aspekte wichtig. In unserer Serie „Der Klima-Check“ greifen wir jeden Samstag einen Gesichtspunkt auf, informieren über den Stand der Dinge – und zeigen auf, was noch getan werden muss. Der heutige Teil dreht sich um die Frage: Was muss ich beachten, wenn ich ein Windrad errichten will?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.