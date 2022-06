Wann und wo entstehen neue Windkraftanlagen im Allgäu?

Große Teile des Allgäus gelten als Ausschlussgebiet für Windkraft. Das will der Regionale Planungsverband ändern. Noch müssen sich aber Kommunen gedulden.

Es war alles angerichtet für eine hitzige Diskussion im holzvertäfelten Sitzungssaal des Kaufbeurer Rathauses. Denn das Thema, mit dem sich der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Allgäu befasste, war ein strittiges: Die Windkraft – genauer gesagt der zugehörige Abschnitt des Regionalplans.

Die bisherige Vorgabe im Allgäu lautet: Windräder ja, aber nicht überall. Der gesamte Landkreis Lindau sowie die Südhälfte der Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu sind im Regionalplan als Ausschlussgebiet vermerkt. Einige Gemeinden wollen das jedoch ändern – während der Vorsitzende des Regionalen Planungsverbandes, Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse ( CSU), immer wieder auf die Sinnhaftigkeit des Plans verwiesen hat.

Die hitzige Diskussion blieb dennoch aus. Es sei „nachvollziehbar und verständlich“, dass einige das Teilkapitel Windenergie überarbeiten wollen, sagte Bosse in der Sitzung. Gleichzeitig lasse das geplante, sogenannte Wind-an-Land-Gesetz des Bundes neue Kriterien zur Genehmigung von Windrädern erwarten. Dennoch zeigte sich Bosse skeptisch. Er erwarte nicht, dass es zu vielen neuen Anlagen im südlichen Allgäu kommen werde. Denn in Richtung Süden nehme die sogenannte Windhöffigkeit ab, die Zahl der Biotope dagegen zu. Kurz gesagt: Je weiter man in Richtung Alpen geht, desto mehr Hindernisse gibt es für die Windkraft. (Lesen Sie auch: 50 zusätzliche Windräder in Kempten und im Oberallgäu?)

Auch Windkraft-Gegner waren vor Ort

Wie sehr das Thema bewegt, zeigte sich in Kaufbeuren auch an den nahezu vollständig belegten Zuschauerplätzen. So war beispielsweise die „Initiative Landschaftsschutz Kempter Wald & Allgäu“ vor Ort, die sich gegen „den Bau von Windindustrietürmen“ einsetzt und einen Schwerpunkt auf Solarstrom bei den Erneuerbaren Energien in Bayern fordert. In der Runde herrschte jedoch über eines Einigkeit: Man benötigt die Windenergie dringend. „Wir brauchen zusätzliche Anlagen auf dem Strommarkt, wir können nicht immer nur welche abschalten“, sagte der Scheidegger Bürgermeister Ulrich Pfanner (CSU). Denn auch Photovoltaik-Anlagen „wirken sich auf das Landschaftsbild der Region aus“.

Er sprach sich, wie auch die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler), für eine Teilfortschreibung des Windenergie-Kapitels aus. „Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen“, forderte Baier-Müller. Die Planung, „in der quasi ein Drittel unseres Gebiets Ausschlussgebiet ist“, passe nicht mehr in die Zeit, sagte auch Kaufbeurens Zweiter Bürgermeister Oliver Schill (Grüne).

Regionaler Planungsverband muss auf Bund und Freistaat warten

Doch ein Problem blieb: Derzeit ist nicht klar, inwiefern das Wind-an-Land-Gesetz die Rahmenbedingungen für die Windkraft ändert. „Wir wissen noch nicht, was im Gesetz stehen wird und wie der Freistaat es umsetzen wird“, sagte Florian Freund von der Regierung von Schwaben. So beschloss man schließlich, den Plan fortzuschreiben und damit die Ausschlussgebiete auf den Prüfstand zu stellen – auf Grundlage der neuen Gesetze von Bund und Land. Diese wurden außerdem aufgefordert, möglichst schnell Klarheit zu schaffen. Dann „legen wir los“, versprach Bosse.

Landrätin Baier-Müller zeigte sich im Anschluss zufrieden. Die Teilfortschreibung sei ein gutes Signal für die Bevölkerung. Sie sieht nun den Bund am Zug. „Es wäre wünschenswert, wenn wir bei diesem Thema schneller wären.“ Er hätte lieber abgewartet, bis die Gesetze beschlossen sind, sagte dagegen Bosse. „Ohne Kriterien sind wir nicht arbeitsfähig.“ Wie viel sich ändere, hänge davon ab, wie stark man in Berlin in Belange wie die Flugsicherung und den Naturschutz eingreifen wolle. Im Optimalfall wäre der neue Plan im Frühjahr 2024 fertig, schätzt man beim Planungsverband. Bis dahin müsse jedoch kein Stillstand herrschen. „Es wäre einiges möglich“, sagt Bosse. So gebe es beispielsweise um Baisweil und Waal im Ostallgäu noch Standorte in Vorranggebieten.

