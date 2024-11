Hier im Allgäu könnten neue Windräder gebaut werden

Das Ostallgäu könnte das Windkraft-Zentrum in der Region werden: Das zeigt eine Grafik, die am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus von Kraftisried an die Wand projiziert wurde. Dort traf sich der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Allgäu (RPV), der außer Memmingen und dem Unterallgäu die gesamte Region umfasst. Der Saal war voll, denn auch viele Gegner von Windrädern im Allgäu waren gekommen. (Hier könnten in Memmingen und Unterallgäu Windräder entstehen.)

Andreas Berger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis