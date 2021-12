Wintersonnenwende 2021: Ab morgen werden die Tage wieder länger

Heute ist kalendarischer Winteranfang oder auch Wintersonnenwende 2021. Das wirkt sich praktisch aus: Von nun an werden die Tage wieder länger.

21.12.2021 | Stand: 00:22 Uhr

Kalendarischer Winteranfang - auf Englisch Winter Season - 2021: Heute am Dienstag, 21. Dezember, fängt nun auch ganz offiziell der Winter an. Die so genannte Wintersonnenwende 2021 bedeutet für uns, dass wir die besonders langen Nächte erst einmal hinter uns haben. Sprich: Es bleibt wieder länger hell.

Was hat die Wintersonnenwende für eine Bedeutung? Was ist der Unterschied zwischen meteorologischem und kalendarischen Winteranfang? Warum werden die Tage jetzt wieder länger? Die Antworten im schnellen Überblick.

Wann ist kalendarischer Winteranfang 2021 genau?

Dieses Jahr ist der Winteranfang - gleichbedeutend mit der Wintersonnenwende - heute am 21. Dezember, exakt um 16.58 Uhr. Nächstes Jahr ist die Uhrzeit etwas anders, nämlich am 21. Dezember um 22.47 Uhr.

Was heißt Wintersonnenwende 2021 genau?

Bei der Wintersonnenwende steht die Sonne so flach über dem Horizont wie sonst nie im Jahr, die längere Zeit des Tages ist sie sogar unter dem Horizont. Die Sonne geht also sehr spät auf und sehr früh wieder unter. Die Folge: Wir erleben des kürzesten Tag des Jahres und die längste Nacht des Jahres - exakt das Gegenteil der Sommersonnenwende im Juni.

Wichtig dabei zu wissen: Je nördlicher ein Ort ist, desto kürzer ist der Tag. Allein zwischen dem Allgäu und Hamburg beträgt der Unterschied knapp eine Stunde.

Und wie lang ist der Tag dann exakt heute am 21. Dezember 2021?

Sonnenaufgang in Kempten ist dann um 08.05 Uhr.

Sonnenuntergang ist um 16.28 Uhr.

Der Tag ist also nur 8.23 Stunden lang. Zum Vergleich: Zur Sommersonnenwende im Juni ist ein Tag in Kempten fast 16 Stunden lang.

Nach der Wintersonnenwende werden die Tage also Schritt für Schritt wieder ein wenig länger.

Am 26.12.21 etwa ist der Tag 8 Stunden 24 Minuten lang

am 28.12.21 schon 8 Stunden 25 Minuten

am 30.12.21 schon 8 Stunden 26 Minuten.

Wann ist der Winteranfang 2021 meteorologisch?

Der meteorologische oder auch klimatologische Winteranfang ist immer der 1. Dezember. Meteorologen rechnen die Jahreszeiten immer in Quartalen mit Beginn zum 12. eines Monats, weil sich so einfacher vergleichen lässt. Am 1. März beginnt der Frühling, am 1. Juni der Sommer und am 1. September der Herbst.

Und wie wird das Wetter zum kalendarischen Winteranfang 2021?

Der meteorologische Winteranfang im Allgäu bringt uns keinen Schnee. Das Wetter zeigt sich teils sonnig, teils wolkig und es bleibt kalt. Die Temperaturen liegen tagsüber knapp unter dem Gefrierpunkt. In der Nacht zum Mittwoch ist es dann überwiegend klar, in manchen Alpentälern fallen die Temperaturen auf wingerliche -15 Grad.

In den kommenden Tagen wird es dann alles andere als winterlich - die Temperaturen steigen deutlich. An Heiligabend wird es also keine weiße Weihnacht geben.