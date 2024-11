Allgäuer Tourismus setzt auf „hybrides Winterangebot“ - das verbirgt sich dahinter

Weniger Schnee, weniger Gäste? Kaum ein Thema wird im Allgäuer Tourismus mehr diskutiert als die Frage, wie die Region angesichts des Klimawandels im Winter attraktiv bleiben kann. Aktuell schlagen 34 Prozent der Übernachtungen zwischen November und März zu Buche, erklärte Maria Rita Zinnecker, Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu/Schwaben. Und das soll so bleiben: „Wir bleiben eine Ganzjahresdestination“, sagte sie bei einer Pressekonferenz in Ofterschwang. Zugleich betonte die Ostallgäuer Landrätin: „Wir sind in permanenter Transformation.“ Das Angebot müsse weiterentwickelt werden. Eine Aufgabe, die von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist: 60.000 Menschen in der Region beziehen laut Zinnecker ihr Haupteinkommen aus dem Tourismus.

„Hybride Winter“: So will das Allgäu attraktiv bleiben für Gäste

In den vergangenen Wochen hatte es intensive Beratungen der sogenannten Geschäftsfeldgruppe Winter bei der Allgäu GmbH gegeben, über deren Ergebnisse wir exklusiv berichteten. Mittlerweile gibt es auch ein passendes Schlagwort für die Strategie: Als „hybride Winterdestination“ will sich das Allgäu präsentieren. Schnee bleibt im Mittelpunkt. Den werde es auch in 25 Jahren noch in der Region geben, sagte Zinnecker. Dieses „Erlebnisgut“ soll jedoch stärker verbunden werden mit Angeboten wie Wandern, Wellness, Kultur oder Kulinarik - die also nicht vom Schnee abhängig sind. Die Zielgruppe skizzierte Stefan Egenter, Geschäftsführer der Allgäu GmbH: „Menschen, denen Erholung, Genuss und Auszeit wichtig sind. Sie mögen Abwechslung und interessieren sich für Aktivitäten mit und ohne Schnee.“

Ehrliche, transparente Kommunikation ist extrem wichtig." Prof. Ralf Roth

Eingebunden in den Prozess ist Prof. Ralf Roth, Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie an der Sporthochschule Köln. Sein Rat: „Ehrliche, transparente Kommunikation ist extrem wichtig.“ Sie müsse die veränderten Zeiten und Wetterlagen klar an die Gäste rüberbringen. Generell sieht er das Allgäu für den Winter auch weiterhin sehr gut aufgestellt. Zwar sei langfristig mit einer weiteren Abnahme von Schneemengen zu rechnen. Doch es werde ihn in den nächsten 20 bis 30 Jahren im Allgäu weiter geben. Und das Interesse an Wintersport sei speziell in Deutschland groß. Sieben Millionen Menschen würden Ski fahren, fünf Millionen Langlaufen. „Um diesen Markt kämpft der gesamte Alpenraum. Das Allgäu ist vorgelagert und kann sehr stark in diesen Markt hineingehen“, sagte er. Dennoch: „Wir brauchen fortlaufende Anpassungen.“ Die Unternehmen müssten heute schon Entscheidungen für die Zukunft treffen.

Allgäuer Bergbahnen denken den Winter neu

Dem stellen sich beispielsweise die Bergbahnen. „Wir machen uns Gedanken für schneefreie Angebote“, sagte Thomas Dusch, Vorstand der Allgäuer Bergbahnitiative (ABBI). Die 16 Bergbahnen in der Region sind mit 265 Millionen Euro Wertschöpfung für 20 Prozent der Tourismus-Einkommen in den Landkreisen Ost- und Oberallgäu sowie im Kleinwalsertal verantwortlich. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Unternehmens Montenius Consult im Auftrag der ABBI. Sie sicherten rund 6200 Menschen den Lebensunterhalt. Doch wie kann sich dieser für den Tourismus wichtige Zweig konkret für Veränderungen durch den Klimawandel rüsten?

Ein Beispiel dafür ist die Alpspitzbahn in Nesselwang. Dort schaltet man inzwischen bereits im März auf Sommerbetrieb um und verfügt über eine Ganzjahresrodelbahn. Zuletzt kam als Sommerattraktion der „Splash“ dazu - ein schwimmender Kletterapark auf dem Speichersee. Früher sei man zu 85 Prozent vom Winterbetrieb abhängig gewesen, sagte Geschäftsführer Ralf Speck. Nun habe man im Juli/August Umsätze wie im Winter gemacht. „Man muss auch mal verrückte Wege gehen“, sagte Speck. Für Michael Fäßler, Hotelier des gastgebenden Sonnenalp Resort sowie OK-Chef des Weltcup Ofterschwang, spielt technische Innovation angesichts der Herausforderungen eine wichtige Rolle. Er plädierte dafür, positiv in die Zukunft zu blicken: „Man wird immer Lösungen finden.“