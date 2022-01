Wenige Tage vor Olympia: Allgäuer Wintersportler in bestechender Form

Kombinierer Vinzenz Geiger überzeugt bei Generalprobe in Seefeld. Springer Karl Geiger erobert sich das Gelbe Trikot zurück und Katharina Althaus wird zwei Mal Zweite.

31.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Es muss an der vorolympischen Anspannung liegen. Eine Woche vor Start der Winterspiele in Peking erlebten die nordischen Skisportler ein Wochenende der Emotionen. Aus Sicht der Allgäuer Sportlerinnen und Sportler war viel Erfreuliches dabei, ihr Form-Barometer zeigt pünktlich vor Olympia nach oben. Doch es gab auch zahlreiche Tränen, Enttäuschungen und – wie so oft bei Markus Eisenbichler – auch richtige Wutausbrüche ...

Skisprung Männer: Karl Geiger ZDF-Mikrofon zu schimpfen begann. „Es kotzt mich an. Wieso lassen sie uns da runter“, wetterte Eisenbichler, der von der Jury erwartet hätte, dass sie bei den ständig wechselnden Windbedingungen einfach ein paar Sekunden gewartet hätte.

Schreckmoment für Selina Freitag

Skisprung Frauen: Die Slowenin Nika Kriznar hat die Olympia-Generalprobe in Willingen gewonnen. Die 21-Jährige siegte vor der Oberstdorferin Katharina Althaus ausführliche Bericht zu Selina Freitags Sturz in Willingen).

Selina Freitag zeigt nach ihrem Sturz beim ersten Wertungsdurchgang von der Mühlenkopfschanze den Daumen nach oben. Die 20-Jährige war nach der Landung mit dem Kopf und dem Oberkörper hart auf den Hang geprallt. Bild: Arne Dedert/dpa

Nordische Kombination: Beim prestigeträchtigen Triple in Seefeld siegte der Oberstdorfer Vinzenz Geiger

Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger knackte in Seefeld den Dominator Jarl Magnus Riiber. Bild: www.imago-images.de

Nörl macht sich selbst zum Favoriten