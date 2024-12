Behörde stoppt umstrittene Wasser-Entnahme im Skigebiet Balderschwang

Eine mutmaßlich nicht zulässige Entnahme von Wasser zur Produktion von Kunstschnee im Skigebiet Hochschelpen in Balderschwang (Kreis Oberallgäu) schlägt Wellen. Das Landratsamt in Sonthofen hat angeordnet, die seiner Ansicht nach nicht genehmigte Wasserentnahme sofort einzustellen. Das gab die Behörde am späten Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

