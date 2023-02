Wo seid ihr? Polizei gibt Einblicke in die Suche nach Vermissten im Allgäu

Über 3000 Vermisstenfälle registrierte die Polizei im Allgäu in den vergangenen drei Jahren. Nicht alle konnte sie aufklären. Darunter sind auch kuriose Fälle.

26.02.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Als Peter F. (Name geändert) aus Scheidegg im Westallgäu im Jahr 2005 verschwindet, vermuten Familie, Freunde und Kollegen das Schlimmste. Der damals 38-Jährigen war plötzlich nicht mehr auffindbar. Kein Abschiedsbrief, keine Hinweise. Nur sein Auto tauchte wenig später auf. Die Kriminalpolizei fand den Wagen: Der Schlüssel steckte, das Handy lag daneben. Damals berichteten mehrere Medien, auch die Allgäuer Zeitung. Dann, im Jahr 2007, taucht F. wieder auf. Polizeibeamte in Spanien entdecken ihn bei einer Kontrolle. Er lebt nun dort, hat sich ein neues Leben aufgebaut – abseits von der Allgäuer Idylle. Er selbst nennt es später in seinem Buch: „Mein zweites Leben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.