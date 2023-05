„Zeitenwende“ im schwäbischen Tourismus: "Weg von höher, schneller, größer"

Das Allgäu als heile Welt: So schätzen viele Touristen die Region. Sie würde auch in Krisenzeiten als „ein Vertrauensanker“ wahrgenommen, sagte Bernhard Joachim, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben, bei der Jahresversammlung in Memmingen.