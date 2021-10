Promi-Schaulaufen in Füssen: So war die Stimmung unter den Stars bei der Zeppelin-Premiere

Ein Millardär war dabei, bekannte Schlagerstars und natürlich auch Markus Söder. Doch der ging schon in der Pause. Wir zeigen Ihnen die Fotos des Abends.

17.10.2021 | Stand: 07:13 Uhr

Es ist 18.40 Uhr, als das Blitzlichtgewitter so richtig beginnt. Die Fotografen werden hektisch, fahren ihre Ellenbogen aus im Ringen um das beste Bild. Der Mann, der da im Rollstuhl über den blauen Teppich geschoben wird, ist der Grund für den ganzen Rummel.

Weltpremiere des Zeppelin-Musicals: Promis im Festspielhaus Neuschwanstein

Es ist Ralph Siegel, Produzent und Ideengeber des Musicals über die Hindenburg, den Zeppelin, der 1937 in Flammen aufging. Der 76-jährige sieht schwer gezeichnet aus. Seine Augen hinter der orange-getönten Sonnenbrille wirken blass. Die Strapazen der vergangenen Tage, ehe sein Werk auf die Bühne kam, sind ihm anzumerken. Bevor er den wartenden Fernsehteams Interviews gibt, zündet er sich erstmal eine Zigarette an. Kurz vor der Premiere haben wir Ralph Siegel zuhause in München besucht.

Sechs Jahre Arbeit stecken im Zeppelin, sagt Siegel dem Team von RTL. Die letzten Wochen hätten ihn sehr gefordert. Ministerpräsident Markus Söder wird ihn nachher nicht umsonst als „Titan der Musikszene“ bezeichnen, als denjenigen, dessen großer Traum hier in Füssen in Erfüllung geht.

Ralph Siegels Musical Zeppelin feiert Premiere: Das sagen die prominenten Gäste

Und um Siegels womöglich letzte größere Produktion zu erleben, gibt sich an diesem Abend nicht nur Bayerns Regierungschef die Ehre. Auch eine ganze Reihe bekannter und weniger bekannter Prominenter versammelt sich in Füssen zum Schaulaufen.

Generalprobe: Zeppelin-Musical in Füssen

Darunter sind Stars der deutschen Schlagerszene wie Katja Ebstein, Michael Holm, Angela Wiedel oder Günther Sigl (Spider Murphy Gang). Aber auch Milliardär Frank Otto, Fernseh-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann oder Ex-Focus-Herausgeber Helmut Markwort und Ex-Bunte Chefin Patricia Riekel sind darunter. Weitere bekannte Namen auf dem Teppich: Carolin Reiber, Dagmar Wöhrl (Ex-Miss Bundestag).

Sie alle verbindet eine zum Teil langjährige Freundschaft mit Siegel. Routiniert lächeln sie für die rund zwei dutzend Fotografen und geben den acht Fernsehteams freizügig Interviews. Nur wenige Meter dahinter lehnt sich Sabine Platte über eine eiserne Absperrung. Vor der Premiere des Musical kreiste ein echter Zeppelin über dem Forggensee.

Zur Premiere von Ralph Siegels Musical kam ein echtes Luftschiff vorbei. Bild: Benedikt Siegert

Die Wahl-Füssenerin ist heute ans Festspielhaus gekommen, um etwas abzubekommen vom Glanz der Stars und Sternchen. Früher hat sie als Regieassistentin gearbeitet. Auch deshalb kennt die Frau, blonde Haare bunter Schal, die meisten der Promis, die da über den blauen Teppich stapfen. „Schau mal, da ist die Uschi Dämmrich von Luttiz“, sagt sie zu ihrer Begleiterin. Und erklärt ihr, dass das doch die sei, die früher die Wiesn-Sendungen im Bayerischen Rundfunk moderiert hat.

Ministerpräsident Markus Söder verlässt Zeppelin-Premiere schon nach der ersten Pause

Dann kommt die Rede wieder auf Ralph Siegel. Den habe sie nämlich vor kurzem im Hotel Sonne in Füssen am Nebentisch gesehen. „Schlecht hat er ausgehen“, sagt Platte. Aber was er da auf die Beine gestellt habe mit dem Zeppelin, verdiene großen Respekt.

Da sind auch die Stars ihrer Meinung, die nach fast vierstündiger Aufführung zur After-Show Party im Festspielhaus anstoßen. Nicht mehr dabei ist gegen Mitternacht schon Markus Söder, der Ministerpräsident hat bereits in der Pause Füssen wieder verlassen. Zuvor hatte er betont, dass die Kulturhauptstadt nicht Berlin sei. Sondern in Bayern liege. In Füssen am Forggensee.

Infos zu "Zeppelin - Das Musical"

Bei "Zeppelin" treten unter anderem Musical-Stars wie Patrick Stanke („Die drei Musketiere", „Tarzan", „Les Misérables"), Stefanie Gröning ( „Grease“, „Fame“, "Flashdance") und Uwe Kröger ("Elisabeth", "Rebecca", "Rudolf – Affaire Mayerling") auf. Das Festspielhaus Neuschwanstein weist allerdings daraufhin, dass die Besetzungen je nach Termin variieren können.

Gezeigt wird das Musikal im Festspielhaus Füssen bis 10. Juli 2022.