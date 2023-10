Jugendliche fragt Klimaaktivisten: "Wieso pflanzt die Letzte Generation keine Bäume?"

Wo sieht die Letzte Generation eine Grenze? Beim Zukunftsforum in Kempten löchern Schüler Aktivisten und Amtsträger mit Fragen und Forderungen.

Kann die „Letzte Generation“ nicht einfach Bäume pflanzen, anstatt sich auf die Straße zu kleben? Und wann werden die „völlig unzureichenden“ Radwege in Kempten endlich ausgebaut?

Mit diesen und vielen weiteren Fragen zum Thema Nachhaltigkeit haben etwa 100 Schülerinnen und Schüler den Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU), den Geschäftsführer des Allgäuer Überlandwerks (AÜW) Michael Lucke sowie Klimaaktivisten der Letzten Generation, Fridays For Future und der „Öko-Arbeitsgruppe“ der Hochschule konfrontiert.

Schülerforum "Energie trifft Zukunft" in Kempten diskutiert über Nachhhaltigkeit

Bei der Podiumsdiskussion „Energie trifft Zukunft“ im digitalen Gründerzentrum in Kempten war der Ton trotz teils gegensätzlicher Positionen konstruktiv – und die Forderungen der Jugendlichen konkret. „Es ist wichtig, im Dialog zu bleiben, die Fakten zu betrachten und sich dann eine eigene Meinung zu bilden“, sagte Markus Raffler, Redaktionsleiter unserer Zeitung, der das Schülerforum moderierte.

Die Diskussion fand im Rahmen des Projekts „ZISCH – Zeitung in der Schule“ statt. Dabei binden Klassen über Wochen die Allgäuer Zeitung in den Unterricht ein und lernen, wie Journalisten arbeiten – und wie sie Informationen kritisch hinterfragen.

Keine Busverbindung zur Schule: Beim ÖPNV im Allgäu hakt es

„Ich wohne in Rettenberg. Warum gibt es für mich keine direkte Busverbindung zur Schule?“, war etwa ein Kritikpunkt eines Elftklässlers, der in Kempten an der Staatlichen Berufsschule 1 zum Elektriker für Energie und Gebäudetechnik ausgebildet wird. Oberbürgermeister Kiechle gab zu: „Die Busverbindungen von Kempten in den Landkreis sind völlig unzureichend.“ Die Stadt arbeite am Ausbau des ÖPNV, doch eine konkrete Veränderung sei aktuell nicht in Sicht.

Thomas Kiechle (CSU), Oberbürgermeister von Kempten (Mitte), erklärt, warum Klimaziele oft nicht so schnell umgesetzt werden können. Bild: Ralf Lienert

Auch eine Schülerin des Hildegardis-Gymnasiums Kempten ist mit dem Verkehr unzufrieden: „Wie planen Sie, das völlig unzureichende Radnetz zu verbessern?“, fragte sie Kiechle. Dieser gab zu bedenken, dass Kempten schlechte Voraussetzungen hätte: „Städte in Deutschland wurden rund um das Auto konzipiert: Es steht Haus an Haus, dann gibt es einen Fußweg und eine Straße.“

Dort Radwege einzubauen, brauche Zeit und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Informatikstudent Marco Spengler (Arbeitsgruppe Öko an der Hochschule Kempten), stimmte Kiechle nur bedingt zu: Wenn der Verkehr nachhaltiger werden soll, müssten auch Autofahrer und Fußgänger beachtet werden. „In Zukunft muss dem Rad Vorrang gewährt werden, nicht nur Platz“, forderte er.

"Wieso pflanzt die Letzte Generation keine Bäume?"

Auch Andreas Hochenauer, Oberallgäuer Aktivist der „Letzten Generation“, geht der Wandel nicht schnell genug. Kempten sollte spätestens 2030 klimaneutral sein, dafür seien drastische Maßnahmen nötig. Wieso aber dann nicht Bäume pflanzen, anstatt sich auf die Straße zu kleben?, wollte eine Schülerin der Mittelschule Obergünzburg (Ostallgäu) wissen. Amalia Böhm von Fridays For Future (FFF) erklärte den Ansatz der Klimaaktivisten: „Wir protestieren, weil wir nur durch Kontroversen Veränderungen bewirken können.“ Das gelte für die „Letzte Generation“ ebenso wie für FFF.

Wo ist für die Letzte Generation die Grenze erreicht?

Genau dieser Störfaktor war auch Böhms Antwort auf eine weitere Schülerfrage: Warum heißt Fridays For Future nicht Saturdays oder Sundays For Future? Amalia Böhm erklärte: „Fridays For Future ist aus den Freitagsprotesten in Schweden entstanden, deshalb der Name.“ Als Protesttag sei der Freitag gewählt worden, weil die Jugendlichen anstatt auf der Straße eigentlich in der Schule hätten sein sollen – dieser Störfaktor lenkte laut Böhm die nötige Aufmerksamkeit auf die Proteste:

„Ohne Widerstand gibt es keine Veränderung.“ Diesen Widerstand erlebte Böhm auch in ihrer eigenen Familie, als sie mit dem Aktivismus anfing. „In meinem Fall kam das Verständnis dann zwar recht schnell, aber selbst nachhaltiger zu leben – das fällt meiner Familie schwer“, erzählte sie.

Der Oberallgäuer Andreas Hochenauer ist ausgebildeter Projektingenieur und Mitglied der "Letzten Generation". Bild: Ralf Lienert

Auch bei Andreas Hochenauer sorgte der Eintritt in die „Letzte Generation“ für Diskussionen. „Aber nur wenn wir weiter miteinander reden, gibt es Fortschritt“, findet Hochenauer: „Auch wenn es ein langwieriger Prozess mit vielen Streitigkeiten ist.“ Macht das Spaß, wollte die Mittelschule Obergünzburg wissen, wenn man einer Gruppe mit überwiegend schlechtem Ruf angehört? Er könne damit umgehen, sagte der Aktivist: „Außerdem bin ich nicht in den Sozialen Medien unterwegs, das hilft mir.“

Er wolle weiterhin protestieren. Und wie weit geht die „Letzte Generation“? „Wir wollen keine Menschenleben gefährden“, sagte Hochenauer. Ansonsten gebe es aber noch viele Möglichkeiten für Proteste.

Tipps von Klimaaktivisten: So können Schüler für mehr Nachhaltigkeit eintreten

Und wie können sich Jugendliche in ihrer Schule konkret für mehr Klimaschutz einsetzen? „Bleibt hartnäckig!“, empfahl Marco Spengler: „Wenn ihr eine gute Idee habt, dann geht zur Not 28 Mal ins Rektorat und schlagt sie vor.“ Solche Ideen haben die Schüler bereits: Eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach etwa, oder Ladestationen auf dem Lehrer-Parkplatz.

Michael Lucke, Geschäftsführer der Allgäuer Überlandwerke (AÜW), möchte auf ein Allgäu mit nachhaltiger Energieversorgung hinarbeiten. Bild: Ralf Lienert

Geschäftsführer Michael Lucke sagte: „Ich werde die Zukunft mit meinen 54 Jahren vielleicht noch zehn bis 15 Jahre mitgestalten dürfen.“ Deshalb sei der Austausch mit der jungen Generation eine „Herzensangelegenheit“.

