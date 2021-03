Zu Besuch im Impfzentrum Kempten nach AstraZeneca Impf-Stopp

Impfstoff von AstraZeneca kommt derzeit nicht zum Einsatz. Im Allgäu fallen zahlreiche Termine aus. Wie das Team des Impfzentrums Kempten auf die Lage reagiert.

16.03.2021 | Stand: 18:55 Uhr

Der Parkplatz vor dem Kemptener Impfzentrum ist an diesem Dienstagvormittag gut gefüllt. In der ehemaligen Artillerie-Kaserne herrscht reges Treiben: Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wuseln umher, ältere Männer und Frauen gehen mit Formularen in der Hand zur nächsten Station. Andere sitzen – mit gebührendem Abstand zueinander – vor den Zimmern und warten. Dass hier wegen des vorübergehenden Impf-Stopps von AstraZeneca ein Großteil der Impfungen ausfällt, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar.