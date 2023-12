"In Deutschland ist nichts geregelt": So reagieren Fahrgäste am Kemptener Bahnhof auf Ausfälle

Viele Züge fallen am Montag wegen Schneefalls am Wochenende aus. Fahrgäste müssen zum Teil lange warten. Was manche locker sehen, ist für andere eine Strapaze.

04.12.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Verzweifelte Blicke und hektische Telefonanrufe: Viele Fahrgäste am Kemptener Bahnhof müssen auch am Montag noch mit dem Ausfall ihres Zuges oder einer Verspätung zurecht kommen. Grund dafür: der heftige Schneefall am Wochenende. "Wir bitten um Entschuldigung", ist am Bahnhof immer wieder über Lautsprecher zu hören.

Karin Oberhauser hat Hoffnung, heute noch an ihr Ziel in Rheinland-Pfalz zu kommen. Obwohl ihr erster Zug ausgefallen ist. "Man schaut täglich, stündlich nach, aber es kann sich eben minütlich etwas ändern", sagt die 63-Jährige. Jetzt hofft sie, das der nächste Zug fährt. Ein Lokführer habe ihr einst erzählt, moderne ICE seien kälteempfindlicher als die alten. So erklärt sie sich, dass die Züge ausfallen.

Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn: "In Deutschland ist nichts geregelt"

"Dass wegen des Wetters Züge ausfallen, sieht man ein", sagt Ulf Speckamp. Es habe schließlich überraschend viel in kurzer Zeit geschneit. Der 80-Jährige will nach Biessenhofen (Kreis Ostallgäu), sein Zug wird wohl nicht ausfallen. "Es ist schlimm für die, die pünktlich sein wollen", sagt er. Er selbst sei aber zufrieden.

Karin Oberhauser hingegen hat sich mit der Situation abgefunden: "Ich mache das schon ein paar Jahre mit." Auch ohne Einfluss von Schnee habe sie schon bis zu vier Stunden Verspätung gehabt. "In Deutschland ist nichts geregelt", sagt sie. "Das ist sehr anstrengend."

Horror-Erlebnis mit der Bahn: "Keiner hat sich gekümmert"

Immer noch ein unangenehmes Erlebnis von Freitag im Kopf hat Waltraud Arndt-Stürmer. Sie kommt aus Frankfurt und wollte eigentlich nach Kempten. Doch in Vöhringen angekommen, wurde sie wieder mit dem Zug nach Ulm zurückgeschickt. Und von dort dann wieder nach Vöhringen. Eine Stunde stand sie dann am Bahnhof. Unterstellen konnte sie sich nicht, Toiletten habe es auch nicht gegeben. "Keiner hat sich gekümmert", sagt sie. Irgendwann schaffte sie es dann doch noch bis nach Kempten.

"Wir haben Verständnis, dass aufgrund der Gefahr Züge ausfallen", sagt Sabine Arndt, die Waldtraud Arndt-Stürmer zum Bahnhof begleitet hat. Dass sich allerdings niemand um die wartenden Fahrgäste gekümmert hat, dafür könne sie kein Verständnis aufbringen. Arndt-Stürmer hofft am Montag, wieder mit dem Zug zurück nach Frankfurt fahren zu können. "Es ist aber alles noch unklar", sagt sie.

Seit zwei Stunden wartet zudem ein 53-Jähriger am Bahnsteig in Kempten. Eigentlich habe er schon um acht Uhr losfahren wollen, doch der Zug sei ausgefallen. "Ich will nach Augsburg in die Arbeit." Die heutige Situation sei eine Ausnahme, dafür habe er Verständnis. "Aber jetzt schneit es ja nicht mehr, also sollten sie es bald in den Griff kriegen." Auf der Internetseite der Deutschen Bahn wird dennoch gewarnt, dass es aufgrund des Wintereinbruchs bis zur Mitte dieser Woche zu Beeinträchtigungen kommen kann.