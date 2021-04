Als tausende Heimatvertriebene nach Kempten kamen - eine Zeitzeugin erinnert sich

10.000 Flüchtende kamen vor 75 Jahren mit dem Zug nach Kempten. Diese Nachkriegsgeschichte soll endlich dokumentiert werden, fordert eine Zeitzeugin.

04.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Vor 75 Jahren begann ein neues Kapitel der Kemptener Geschichte. Am 27. März 1946 rollte der erste Zug mit Heimatvertriebenen am Hauptbahnhof ein. Sanitäter und Behördenvertreter empfingen 240 Flüchtlinge aus dem Bezirk Troppau, unter ihnen Maria Roßmanith-Mitterer. Frauen und Männer, Kinder und Senioren waren vier Tage lang in Güterwagen unterwegs und wurden mit Lastwagen in das Sammellager Kempten gebracht. Das war der Auftakt für die Integration von Tausenden von Heimatvertriebenen im Allgäu, davon allein 10.000 in Kempten.

Maria Roßmanith-Mitterer war damals eineinhalb Jahre alt und kam mit ihren Eltern und Großeltern nach Kempten: „Die Erstaufnahme fand in der Spinnerei und Weberei Kempten an der Keselstraße statt, dort wo heute das Jobcenter ist.“ Nach der Ankunft wurden die Flüchtlinge zunächst zur Entlausungsstelle gebracht und konnten sich waschen, bevor ihnen ein Bett zugeteilt wurde. Bereits am 1. April wurde den Arbeitsfähigen vom Arbeitsamt eine Stelle zugewiesen.

Viele Heimatvertriebene aus Schlesien und dem Sudetenland prägten das Allgäu

Die Familie von Roßmanith-Mitterer bekam bald Wohnraum zugewiesen. „Wir hatten Glück und bekamen im Kupferwerk Wankmiller ein Zimmer für meine Eltern und mich, die Großeltern kamen nach Bockarten“, sagt Roßmanith-Mitterer. Einige Monate später traf ihre andere Oma in Kempten ein: „Sie wohnte mit ihrem Sohn auf zwölf Quadratmetern.“ Die Vertreibung aus dem Kreis Freudental durch die Tschechen und der Transport hatte Folgen für die Familie: „Meine Mutter bekam eine Angina und starb mit 30 Jahren an den Folgen.“

In den beiden Landkreisen Kempten und Sonthofen fanden 26.000 Menschen eine neue Heimat. Sie kamen vorwiegend aus dem Sudetenland und Schlesien. Darunter waren Unternehmer, die in der Nachkriegszeit am wirtschaftlichen Aufschwung des Allgäus Anteil hatten, beispielsweise Julius Kunert mit seiner Strumpffabrik in Immenstadt, Max Swoboda mit seinem Automobil-Zulieferbetrieb in Wiggensbach oder Rudolf Hübner mit seinen Präzisionsspritzgussteilen in Durach.

Zeitzeugen erzählen: „Der Verlust der Heimat hat meine Großeltern hart getroffen"

Unter den Ankömmlingen waren zwei Pädagogen, die das Nachkriegs-Kempten mitprägten. Udo Scholz aus Schönbrunn wollte eigentlich nach Amerika auswandern. Durch Zufall erhielt er eine Anstellung an der Illerschule, wechselte als Zeichen- und Geografie Lehrer an die Oberrealschule, das heutige Allgäu-Gymnasium. Einen Großteil seines Lebens widmete er der Geologie des Allgäus. Unter seiner Leitung entstand die naturwissenschaftliche Sammlung der Stadt, die lang im Zumsteinhaus zu sehen war. Sein Wissen veröffentlichte Scholz in zwei Büchern. Er war auch einer der Mitbegründer der Volkshochschule (VHS) Kempten. Eine Straße in Rothkreuz erinnert an ihn.

Einer seiner Kollegen war Heinz Schubert aus Teplitz-Schönau, der 15 Jahre lang als Akademischer Maler in Prag aktiv war. Nach Kriegseinsatz, Verwundung und Vertreibung fand er seine Familie in Kempten wieder. Der damalige Bezirksheimatpfleger Dr. Dr. Alfred Weitnauer verhalf ihm zu einem neuen Start. Schubert wurde Kunsterzieher an der städtischen Mädchenrealschule und Mitarbeiter der VHS. 25 Jahre leitete er den Berufsverband Bildender Künstler. In seinen Zeichnungen hielt er die Entwicklung der Stadt und des Allgäus fest. Allein für die Allgäuer Chronik fertigte er 700 Illustrationen. An ihn erinnert der Platz vor dem Zumsteinhaus.

Für Ilse Roßmanith-Mitterer, langjährige Rektorin der Fürstenschule und Vorsitzende der Stiftsstadtfreunde, ist die Integration der Heimatvertriebenen gelungen: „Der Verlust der Heimat hat meine Großeltern hart getroffen. Aber Sudetendeutsche sind fleißige Leute und so fasste meine Familie den Mut, in Kempten neu anzufangen.“ Bei der Ausreise hatte die Familie Wertsachen und Sparbücher unter Androhung der Todesstrafe abgeben müssen. Die wenigen Habseligkeiten wurden in eine Kiste gepackt.

Zwei Denkmäler als Erinnerung an Heimatvertriebene in Kempten

Mit dem Schicksal der Oberallgäuer Flüchtlinge beschäftigte sich vor 25 Jahren eine Arbeitsgruppe um Meinrad Heger. In Kempten sei dieses Kapitel der Nachkriegsgeschichte bislang nicht bearbeitet. Noch leben Zeitzeugen, die müsste man jetzt befragen, findet Roßmanith-Mitterer.

Der Flüchtlingsbrunnen in der Kantstraße stammt von Ferdinand Kuschel, einem Künstler aus Sternberg in Mähren, der 1946 nach Kempten kam. Bild: Ralf Lienert

An die Heimatvertriebenen erinnern heute in Kempten zwei Denkmäler. Das ist der Kuschel-Brunnen in der Kantstraße, benannt nach Ferdinand Kuschel, Bildhauer und Maler mit sudetendeutschen Wurzeln. Am Eingang zum städtischen Friedhof an der Rottachstraße steht auf einem Stein, dass die Gräber „Zeugnis für das Vertriebenenschicksal eines Viertels seiner Bürger“ sind: „Kempten wurde für sie damals zur neuen Heimat und zur letzten Ruhestätte.“

