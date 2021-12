Überfall auf Ehepaar in Bergheim: Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt

Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in dessen Haus in Bergheim laufen intensive Ermittlungen der Kripo. Nun sagt die Polizei: Die Täter gingen wohl gezielt vor.

23.12.2021 | Stand: 16:51 Uhr

Nach dem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in ihrem Wohnhaus in Bergheim gibt es neue Entwicklungen. Wie die Polizei berichtet, müssen der 83 Jahre alte Mann und die 71 Jahre alte Frau weiterhin im Krankenhaus medizinisch versorgt werden, "befinden sich aktuell aber nicht in Lebensgefahr", so ein Sprecher. Sie waren offenbar tagelang nicht vernehmungsfähig, konnten den Angaben zufolge aber mittlerweile von den Ermittlerinnen und Ermittlern zu dem Vorfall befragt werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei nicht davon aus, dass hinter der Gewalttat ein Einbruchsdelikt steht, bei dem die Täter zufällig auf die Opfer trafen - sondern eine "gezielte Einzeltat", wie es heißt.