13-Jährige getötet: Verdächtiger nach 27 Jahren festgenommen

Vor 27 Jahren wurde ein Mädchen tot in einer Güllegrube gefunden. Jetzt greift die Polizei einen Tatverdächtigen. Hat er die 13-Jährige getötet?

21.01.2021 | Stand: 15:25 Uhr

Mehr als 27 Jahre nach dem Gewaltverbrechen an einer 13-Jährigen haben Ermittler in Unterfranken einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 44-Jährige kommt aus dem Landkreis Main-Spessart, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben.

Mädchen-Leiche in Güllegrube entdeckt

Das Mädchen war am 15. Dezember 1993 auf einem Bauernhof in Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) zuletzt gesehen worden. Suchtrupps und Menschen aus dem Ort durchkämmten zwei Tage lang die Gegend. Die Leiche des Mädchens wurde in einer mit einem schweren Betondeckel verschlossenen Güllegrube auf dem Bauernhof gefunden. Das Mädchen war durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen.

Zur Tatzeit 17 Jahre alt

Die Ermittler hatten am Mittwoch ein Anwesen im Landkreis Main-Spessart durchsucht. Das mögliche Motiv des 44-Jährigen war noch unklar. Der Mann war zur Tatzeit 17 Jahre alt.

